Marçal em campo pelo Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Marçal em campo pelo BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/11/2026 17:01

Com contrato até o fim do ano, o lateral-esquerdo e zagueiro Marçal, de 37 anos, pode ter seu contrato renovado pelo Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", o Alvinegro deve procurar o veterano, que faz parte dos planos para a próxima temporada.

Marçal chegou ao Botafogo no meio da temporada de 2022, depois de passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Nas duas primeiras temporadas, ele foi titular na lateral esquerda, sendo destaque do clube carioca.

Em 2024, ano mais glorioso da história do clube, Marçal perdeu um pouco de espaço no setor, com as chegadas de Cuiabano e de Alex Telles. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, o veterano não teve seu contrato renovado ao fim da temporada.

Porém, em abril do ano passado, depois de quatro meses sem clube, Marçal acertou o retorno ao Botafogo. O veterano passou a ser utilizado como zagueiro e se reinventou no Alvinegro. Tite gosta do atleta e sua renovação poderá acontecer.

Planejamento para 2027

A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já está de olho no ano que vem. O Alvinegro tem interesse na contratação do lateral-direito Marcelinho, de 28 anos, que faz parte do elenco do Remo. O clube carioca avalia a possibilidade de fazer uma proposta.



O atleta não é o primeiro jogador do Remo que o Botafogo tem interesse na contratação. Jajá, de 27 anos, também está na mira. A situação, porém, não é simples, e o Botafogo estaria atrás na disputa. O Athletico-PR e o Krasnodar, da Rússia, também desejam Jajá e fizeram propostas oficiais pelo jogador do Remo. Com isso, nesse momento, o Alvinegro corre por fora.



Jajá tem contrato até o fim de 2028 com o Remo, mas com o provável rebaixamento para a Série B, a permanência do atacante é improvável. A transferência, inclusive, é considerada como uma boa oportunidade para o clube de Belém iniciar o ano que vem com uma condição melhor.



Com passagens pelo Goiás, pelo futebol japonês e pelo Mundo Árabe, Jajá chegou ao Remo em fevereiro e tem nove gols em 33 partidas, pelo Brasileirão. Ele foi carrasco do Alvinegro anotando dois gols, um na vitória no Nilton Santos, e outra na vitória no Pará, ambas por 2 a 1.



Para a próxima temporada, o Alvinegro tem um acordo com meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e as partes já chegaram a um acerto para que o o jovem atue no futebol brasileiro no ano que vem.



Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.



O Alvinegro tem alguns planejamentos para a próxima temporada como aumentar a capacidade do Nilton Santos e também montar um elenco mais forte para Tite, que tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. O planejamento passa pela manutenção de peças importantes do grupo como Montoro e Danilo.



O clube de General Severiano sabe que receberá muitas consultas por jogadores importantes como Montoro e Danilo, porém, o desejo do Botafogo é manter os dois jogadores para a próxima temporada. Eles são considerados símbolos de uma nova era no Alvinegro.



Álvaro Montoro, de 19 anos, foi escolhido pelo Cies Football Observatory, grupo de pesquisa especializado na análise estatística e econômica do futebol mundial, como o jovem mais valioso atuando na América do Sul. está avaliado em 37,4 milhões de euros, equivalente a R$ 220 milhões. O apoiador se valorizou bastante desde que chegou ao Botafogo. Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, o jovem foi comprado pelo Botafogo por cerca de 9 milhões de dólares (R$ 46,5 milhões) no ano passado.

Danilo, de 25 anos, que disputou a última Copa do Mundo, permaneceu no clube mesmo com uma proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) feita pelo Palmeiras. O Verdão deverá fazer uma nova investida em janeiro, mas o Botafogo não deseja negociá-lo. Danilo chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época) para contratar o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental no elenco.

