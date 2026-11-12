Jordan Barrera em ação pelo Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Jordan Barrera em ação pelo Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/11/2026 14:53

Meia-atacante do Botafogo , Jordan Barrera avançou no processo de recuperação de uma lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo . O colombiano já apareceu no campo e iniciou os trabalhos com bola de maneira individual, no CT Lonier. Ele está fora de ação desde o empate por 1 a 1 com o Fluminense , dia 8 de agosto, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O jogador se machucou sozinho, na reta final do clássico. Na ocasião, ficou com o pé preso no gramado ao tentar correr dentro da área adversária e sofreu uma grave torção. Em seguida, foi substituído por Lucas Emanuel, aos 40 minutos do segundo tempo.



Jordan Barrera só ficará à disposição no Glorioso na temporada que vem. O meia-atacante chegou em julho do ano passado, comprado ao Junior Barranquilla, da Colômbia, por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões). Em 2026, fez dois gols e deu uma assistência em 27 jogos, 11 entre os titulares. O jogador se machucou sozinho, na reta final do clássico. Na ocasião, ficou com o pé preso no gramado ao tentar correr dentro da área adversária e sofreu uma grave torção. Em seguida, foi substituído por Lucas Emanuel, aos 40 minutos do segundo tempo.Jordan Barrera só ficará à disposição no Glorioso na temporada que vem. O meia-atacante chegou em julho do ano passado, comprado ao Junior Barranquilla, da Colômbia, por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões). Em 2026, fez dois gols e deu uma assistência em 27 jogos, 11 entre os titulares.

Por mais espaço em 2027



Aos 20 anos, Jordan Barrera espera se recuperar o mais rapidamente possível para buscar mais espaço no Botafogo durante a próxima temporada. Desde que foi contratado, teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar. Agora, o objetivo é se consolidar de vez no Glorioso.



O meia-atacante é considerado uma das grandes promessas do futebol colombiano e, inclusive, acumula passagens pelas seleções de base. Em 2025, disputou o Sul-Americano Sub-20 e o Mundial Sub-20. Nas duas competições, somou um gol e seis assistências em 13 partidas.

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Situação no Campeonato Brasileiro



O Botafogo luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.



O duelo com o Timão acontecerá depois da pausa no calendário para a Data Fifa, quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro