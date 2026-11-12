Jordan Barrera em ação pelo Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O jogador se machucou sozinho, na reta final do clássico. Na ocasião, ficou com o pé preso no gramado ao tentar correr dentro da área adversária e sofreu uma grave torção. Em seguida, foi substituído por Lucas Emanuel, aos 40 minutos do segundo tempo.
Jordan Barrera só ficará à disposição no Glorioso na temporada que vem. O meia-atacante chegou em julho do ano passado, comprado ao Junior Barranquilla, da Colômbia, por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões). Em 2026, fez dois gols e deu uma assistência em 27 jogos, 11 entre os titulares.
Por mais espaço em 2027
O meia-atacante é considerado uma das grandes promessas do futebol colombiano e, inclusive, acumula passagens pelas seleções de base. Em 2025, disputou o Sul-Americano Sub-20 e o Mundial Sub-20. Nas duas competições, somou um gol e seis assistências em 13 partidas.
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá depois da pausa no calendário para a Data Fifa, quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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