Arthur Chaves em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Zagueiro do Botafogo, Arthur Chaves vive expectativa para retornar aos gramados. Ele não atua desde a derrota por 2 a 1 para o Vasco, dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, sofreu um trauma na bacia e no abdômen.
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De lá para cá, o defensor buscou trabalhar para se recuperar o mais rapidamente possível. Atualmente, já treina com o restante do elenco, no CT Lonier. Sendo assim, pode vir a ficar à disposição para enfrentar o Corinthians, depois da pausa no calendário para a Data Fifa.

Arthur Chaves chegou ao Glorioso em setembro deste ano. O zagueiro pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.

Até aqui, só disputou duas partidas pelo Botafogo, ambas entre os titulares – contra Grêmio e Vasco.
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Mais um possível retorno entre os zagueiros

Além de Arthur Chaves, Kaio Pantaleão tem chance de voltar aos relacionados diante do Corinthians. A situação, porém, exige maior cautela. O zagueiro se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

Devido ao problema, o defensor precisou passar por cirurgia e, neste momento, procura se recondicionar fisicamente para entrar em campo.
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Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.

O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
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Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro