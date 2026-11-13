Arthur Chaves em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Arthur Chaves em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/11/2026 09:29

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De lá para cá, o defensor buscou trabalhar para se recuperar o mais rapidamente possível. Atualmente, já treina com o restante do elenco, no CT Lonier. Sendo assim, pode vir a ficar à disposição para enfrentar o Corinthians, depois da pausa no calendário para a Data Fifa.



Arthur Chaves chegou ao Glorioso em setembro deste ano. O zagueiro pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.



Até aqui, só disputou duas partidas pelo Botafogo, ambas entre os titulares – contra Grêmio e Vasco. De lá para cá, o defensor buscou trabalhar para se recuperar o mais rapidamente possível. Atualmente, já treina com o restante do elenco, no CT Lonier. Sendo assim, pode vir a ficar à disposição para enfrentar o Corinthians, depois da pausa no calendário para a Data Fifa.Arthur Chaves chegou ao Glorioso em setembro deste ano. O zagueiro pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.Até aqui, só disputou duas partidas pelo Botafogo, ambas entre os titulares – contra Grêmio e Vasco.

Mais um possível retorno entre os zagueiros

Além de Arthur Chaves, Kaio Pantaleão tem chance de voltar aos relacionados diante do Corinthians. A situação, porém, exige maior cautela. O zagueiro se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.



Devido ao problema, o defensor precisou passar por cirurgia e, neste momento, procura se recondicionar fisicamente para entrar em campo.

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Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.



O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.

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Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro