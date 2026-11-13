Arthur Chaves em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
De lá para cá, o defensor buscou trabalhar para se recuperar o mais rapidamente possível. Atualmente, já treina com o restante do elenco, no CT Lonier. Sendo assim, pode vir a ficar à disposição para enfrentar o Corinthians, depois da pausa no calendário para a Data Fifa.
Arthur Chaves chegou ao Glorioso em setembro deste ano. O zagueiro pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.
Até aqui, só disputou duas partidas pelo Botafogo, ambas entre os titulares – contra Grêmio e Vasco.
Mais um possível retorno entre os zagueiros
Devido ao problema, o defensor precisou passar por cirurgia e, neste momento, procura se recondicionar fisicamente para entrar em campo.
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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