Marçal (de frente) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Um dos líderes do elenco do Botafogo, Marçal analisou a importância da pausa no calendário para a Data Fifa. Na visão do lateral-esquerdo, que tem atuado como zagueiro, o respiro é essencial para que os jogadores consigam entender melhor o que deseja Tite nesta reta final de temporada.
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“É muito importante ter esse tempo para nos prepararmos. Aproveitamos a Data Fifa para poder alinhar as ideias do Tite. Sabemos que é um cara com muita experiência, que tem muita coisa para nos passar”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

“E precisamos de tempo para isso, o que não temos durante os jogos. Procuramos entender melhor aquilo que o professor quer”, completou.

Marçal ganhou maior espaço com o técnico e virou um dos pilares da linha defensiva do Glorioso nos últimos compromissos. Ao todo, disputou 23 jogos neste ano, 14 entre os titulares. O lateral-esquerdo tem vínculo com o Alvinegro até dezembro, mas há chance de ser mantido para 2027.
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O desempenho do Botafogo com Tite

Desde que Tite assumiu o comando do grupo, em meados de setembro, o Botafogo venceu duas partidas, diante de Chapecoense (1 a 0) e Atlético-MG (1 a 0). De resto, empatou com o Coritiba (1 a 1) e perdeu para Mirassol (2 a 0), Vasco (1 a 2), Internacional (3 a 0) e Remo (2 a 1).
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Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.

O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, o Alvinegro terá pela frente São Paulo, Bahia e Santos.

“Faltam quatro jogos para acabar o campeonato. Temos colocado como quatro finais, falamos isso no dia a dia, nos treinamentos”, afirmou Marçal.
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Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Marçal (de frente) em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier
Marçal tem atuado como zagueiro e disputou 23 jogos em 2026
Marçal soma 14 jogos como titular e ganhou espaço com Tite