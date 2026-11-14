Marçal (de frente) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
“É muito importante ter esse tempo para nos prepararmos. Aproveitamos a Data Fifa para poder alinhar as ideias do Tite. Sabemos que é um cara com muita experiência, que tem muita coisa para nos passar”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
“E precisamos de tempo para isso, o que não temos durante os jogos. Procuramos entender melhor aquilo que o professor quer”, completou.
Marçal ganhou maior espaço com o técnico e virou um dos pilares da linha defensiva do Glorioso nos últimos compromissos. Ao todo, disputou 23 jogos neste ano, 14 entre os titulares. O lateral-esquerdo tem vínculo com o Alvinegro até dezembro, mas há chance de ser mantido para 2027.
O desempenho do Botafogo com Tite
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, o Alvinegro terá pela frente São Paulo, Bahia e Santos.
“Faltam quatro jogos para acabar o campeonato. Temos colocado como quatro finais, falamos isso no dia a dia, nos treinamentos”, afirmou Marçal.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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