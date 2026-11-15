Anthony ainda não estreouVítor Silva / Botafogo
Ao todo, o defensor foi relacionado apenas para quatro jogos – contra Caracas (VEN), pela Copa Sul-Americana, e Bahia, Santos e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A última vez em que esteve à disposição foi na derrota por 1 a 0 para o Leão da Barra, dia 16 de agosto, no Barradão, pela 23ª rodada da competição nacional. À época, o grupo ainda era comandado por Franclim Carvalho.
Quando apresentado, Anthony contou um pouco de suas principais características. “Sou um zagueiro técnico, que gosta de propor jogo. Tenho uma boa velocidade, apesar da altura. Meu jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo, é muito bom”, disse.
A idade é um dos fatores que complicam a situação do defensor, que tem 21 anos e não consegue mais ser aproveitado nas categorias de base. Caso fosse mais novo, poderia ao menos ganhar minutagem ao lado dos outros garotos. Atualmente, só participa dos treinos no CT Lonier.
Concorrência é outro agravante para Anthony
Botafogo foca no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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