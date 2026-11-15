Anthony ainda não estreou - Vítor Silva / Botafogo

Anthony ainda não estreouVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/11/2026 12:01

Contratado em março deste ano , Anthony nem sequer entrou em campo pelo Botafogo . O zagueiro, que chegou sem custos depois de deixar o Goiás, firmou vínculo com o Glorioso até o início de 2030. Ele, porém, não conseguiu conquistar espaço no elenco alvinegro.

Leia mais: Marçal ressalta importância de pausa no calendário para o Botafogo



Ao todo, o defensor foi relacionado apenas para quatro jogos – contra Caracas (VEN), pela Copa Sul-Americana, e Bahia, Santos e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A última vez em que esteve à disposição foi na derrota por 1 a 0 para o Leão da Barra, dia 16 de agosto, no Barradão, pela 23ª rodada da competição nacional. À época, o grupo ainda era comandado por Franclim Carvalho.



Quando apresentado, Anthony contou um pouco de suas principais características. “Sou um zagueiro técnico, que gosta de propor jogo. Tenho uma boa velocidade, apesar da altura. Meu jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo, é muito bom”, disse. Ao todo, o defensor foi relacionado apenas para quatro jogos – contra Caracas (VEN), pela Copa Sul-Americana, e Bahia, Santos e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A última vez em que esteve à disposição foi na derrota por 1 a 0 para o Leão da Barra, dia 16 de agosto, no Barradão, pela 23ª rodada da competição nacional. À época, o grupo ainda era comandado por Franclim Carvalho.Quando apresentado, Anthony contou um pouco de suas principais características. “Sou um zagueiro técnico, que gosta de propor jogo. Tenho uma boa velocidade, apesar da altura. Meu jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo, é muito bom”, disse.

Leia mais: Tite dá aval, e Botafogo tentará esforço financeiro por Gregore



A idade é um dos fatores que complicam a situação do defensor, que tem 21 anos e não consegue mais ser aproveitado nas categorias de base. Caso fosse mais novo, poderia ao menos ganhar minutagem ao lado dos outros garotos. Atualmente, só participa dos treinos no CT Lonier. A idade é um dos fatores que complicam a situação do defensor, que tem 21 anos e não consegue mais ser aproveitado nas categorias de base. Caso fosse mais novo, poderia ao menos ganhar minutagem ao lado dos outros garotos. Atualmente, só participa dos treinos no CT Lonier.

Concorrência é outro agravante para Anthony



A concorrência é mais um aspecto que torna a vida de Anthony mais difícil na briga por oportunidades. Entre os zagueiros, o Botafogo conta com Arthur Chaves, Ferraresi, Lucas Monzón e Justino. Há ainda Kaio Pantaleão, que se recupera de grave lesão no joelho esquerdo. Outro que tem jogado no setor é Marçal, lateral-esquerdo de origem.

Botafogo foca no Campeonato Brasileiro



O Botafogo luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.



O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.

Leia mais: Jordan Barrera trabalha com bola e avança em recuperação no Botafogo

Os jogos que restam ao Botafogo em 2026



. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro