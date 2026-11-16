Montoro em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Na ocasião, teve grande atuação, deu duas assistências e balançou a rede. De lá para cá, esteve em campo diante de Mirassol, Coritiba, Chapecoense e Internacional, mas sem muito brilho.
Ele, inclusive, ficou no banco de reservas e nem sequer foi acionado por Tite no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no derradeiro compromisso do Glorioso antes da pausa no calendário para a Data Fifa. Montoro espera reencontrar o bom futebol nas partidas que restam neste ano.
A trajetória de Montoro no Botafogo
Desde então, cresceu de produção, conquistou espaço e tornou-se peça importante no Glorioso. Em 2026, o argentino soma três gols e seis assistências em 44 jogos, sendo 37 entre os titulares. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que costuma colaborar diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, o Alvinegro terá pela frente São Paulo, Bahia e Santos.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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