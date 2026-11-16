Kadir em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Kadir em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/11/2026 17:55

Em meio à recuperação de lesionados , o Botafogo ganhou preocupação nesta Data Fifa. Convocado pelo Panamá, o jovem atacante Kadir teve problema no tornozelo direito e deixou o campo de maca durante vitória por 2 a 0 sobre Curaçao. Segundo o dinamarquês Thomas Christiansen, treinador da seleção da América Central, antes da possível contusão o jogador já havia sofrido pancada em treinamento, e sentia dores na região.

"O caso do Kadir foi uma pancada que ele sofreu. Em um dos treinos ele levou uma pancada nesse mesmo lugar", explicou o técnico, em entrevista coletiva, neste domingo (15), após a partida de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. A federação panamenha ainda não se pronunciou sobre o estado físico do atacante alvinegro, que deve ser reavaliado nas próximas horas.

Após atuar vindo do banco no jogo de ida contra Curaçao, Kadir teve chance como titular no duelo deste fim de semana, pois o treinador buscava formação "mais ofensiva". Contudo, aos 34 minutos do primeiro tempo, o jovem sentiu o problema no tornozelo e foi substituído, de maca e visivelmente abatido, preocupando os companheiros de seleção e de Botafogo. Ainda assim, o técnico reconheceu a atuação.

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"A experiência que ele adquiriu ao jogar uma partida tão importante como titular tem que enchê-lo de orgulho", valorizou Thomas Christiansen, ao avaliar o garoto de 19 anos, que voltou a ter chances no Panamá após período afastado. Kadir não era convocado desde a preparação para a Copa do Mundo de 2026 e não esteve na lista para o Mundial, no qual a seleção terminou em último no grupo L, atrás de Gana, Croácia e Inglaterra.

Kadir pode desfalcar o Botafogo

Com o problema físico, Kadir pode ser desfalque para o Botafogo em duelo importante, pela volta do Brasileirão, após a pausa para a Data Fifa. Nesta quarta-feira (18), o Glorioso enfrentará o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em confronto direto na briga contra o rebaixamento.

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O Alvinegro está na 12º posição da tabela, com 42 pontos. Caso vença, chega aos 45, "número mágico" buscado pelos clubes que querem evitar a queda. Em 17º lugar, primeiro time dentro do Z-4, com 37 pontos, o Timão também precisa vencer.

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