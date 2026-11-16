Kadir em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Atacante do Botafogo deixa campo de maca na seleção; treinador explica
Jogador teve problema físico em partida neste domingo (15), e técnico confirmou que ele já havia sofrido pancada na região em treinamento
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Montoro completa dois meses sem participar de gols no Botafogo
Em baixa, o meia-atacante argentino espera reencontrar o bom futebol para ajudar o Glorioso nesta reta final de temporada
E Anthony? Zagueiro não atuou pelo Botafogo desde que chegou
Defensor foi contratado pelo Glorioso em março deste ano, mas nem sequer entrou em campo; vínculo com o clube vai até o início de 2030
Marçal ressalta importância de pausa no calendário para o Botafogo
Lateral-esquerdo do Glorioso, que tem atuado como zagueiro, destacou que o respiro é bom para assimilar as ideias de Tite
Tite dá aval, e Botafogo tentará esforço financeiro por Gregore
Jogador, de 32 anos, tem contrato até junho de 2027 com equipe do Catar, mas não deve ter seu vínculo renovado por mais tempo
Recuperado, Arthur Chaves nutre esperanças por volta no Botafogo
Zagueiro do Glorioso não atua desde o início de outubro e espera estar à disposição para enfrentar o Corinthians, depois da Data Fifa
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