David Ricardo atuando pelo Dinamo de Moscou - Divulgação/Dinamo Moscou

David Ricardo atuando pelo Dinamo de MoscouDivulgação/Dinamo Moscou

Publicado 16/11/2026 18:08

O ex- Botafogo David Ricardo vem ganhando protagonismo no Dinamo Moscou nesta temporada. O defensor, que foi titular em todas as partidas do Campeonato Russo, celebrou o momento atual da sua equipe, afirmando seguir confiante com a possível conquista da competição nacional. Além disso, destacou sua evolução de forma individual.

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"Está sendo uma temporada importante. Sabemos da responsabilidade de defender esse clube e estamos vivendo um jogo de cada vez. Estamos muito focados em fazer o nosso melhor no dia a dia e quem sabe poder comemorar um título no final da temporada", garantiu o defensor.

Atualmente, o Dinamo está em 2° lugar, com 31 pontos, empatado com o líder Zenit, mas com menos saldo de gols. O clube do ex-Glorioso está em busca de quebrar longo tabu: vencer um título na era pós-união soviética. Apesar de ser detentor de 11 Campeonatos Russos, a equipe não ergue a taça desde a edição de 1976.

Ele também aproveitou a entrevista para destacar seu momento positivo: "Individualmente, procuro dar o meu melhor em cada partida, ajudando tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. Temos um grupo muito comprometido e sabemos que precisamos manter essa regularidade para alcançar nosso objetivo", acrescentou David Ricardo.

Temporada do jogador

Após deixar o Botafogo pelo valor de 6,5 milhões de euros (na cotação da época R$ 40 milhões), o jogador chegou ao clube russo em janeiro deste ano. Desde então, tornou-se titular absoluto na defesa da equipe que é uma das postulantes ao título.

O zagueiro tem sido um dos principais contribuidores na tentativa de quebrar este tabu de 50 anos. Até o momento, a equipe possui a segunda melhor defesa do campeonato. De forma individual, o brasileiro também soma ótimos números.

De acordo com o "Sofascore", em 14 partidas, ele é o segundo entre todos defensores com mais lançamentos certos do torneio, com 75 concluídos, enquanto nos passes ele mantém cerca de 87% de aproveitamento. Na parte defensiva, o camisa 57 aparece entre os melhores da competição em disputas vencidas, com 100 ganhas, e soma 8,15 ações defensivas por partida.

Com a camisa do Botafogo

Revelado pelo Fluminense do Piauí e com passagem de destaque pelo Ceará, David Ricardo chegou ao Botafogo no começo de 2025, contratado por cerca de R$ 11 milhões. No Alvinegro, teve boas atuações na Copa do Mundo de Clubes e ganhou projeção internacional. Ao todo, ele disputou 29 partidas e marcou um gol antes de ser vendido ao Dynamo Moscow.