Edenilson marcou gol que deu 'respiro' ao Botafogo no Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Edenilson marcou gol que deu 'respiro' ao Botafogo no BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2026 23:05

Edenilson , meia-central do Botafogo, abriu o jogo sobre os sentimentos e expectativas da reta final de temporada. Entre elogios ao técnico Tite, que não vive bom começo no clube, e certa sinceridade ao reconhecer a temporada abaixo do esperado, o jogador demonstrou que o objetivo do Alvinegro fazer a melhor pontuação possível na reta final do Brasileiro, para encerrar 2026 "de cabeça erguida".

Aproveitando a Data Fifa para treinar, recuperar jogadores lesionados e organizar a equipe, o Glorioso conseguiu um mínimo "respiro" para se reestruturar durante a pausa. Porém, o clima ameno no Espaço Lonier custou uma vitória sobre o Atlético-MG, com gol do próprio Edenilson, no Nilton Santos, para afastar o clube da zona do rebaixamento. Segundo ele, o triunfo da última rodada foi crucial, e está na conta de Tite.

"Acho que o professor foi bem feliz tanto nos treinamentos quanto no jogo. A gente obteve o resultado, que era mais importante que o próprio desempenho, né? Eu acho que o resultado ele, nesse momento, foi crucial para aquele jogo. Agora a gente vai para o Corinthians um pouco mais tranquilo, mas não muito. Sabendo também que tem que pontuar. Então, como eu falei, a gente tem que buscar o maior número de pontos possíveis para ver qual colocação a gente vai ficar no final do campeonato", disse, em entrevista à "Botafogo TV".

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Em seguida, o meio-campista reforçou a responsabilidade de defender o Alvinegro, ainda mais em momento tão crítico, protagonizado pela briga contra o rebaixamento. Na fala, Edenilson admitiu que a temporada não foi boa, no Brasileiro e nas copas, e enfatizou a necessidade de tirar o clube desta situação o quanto antes.

"Particularmente para mim foi um jogo bem tenso. Acho que ninguém quer viver esse momento de briga na parte de baixo da tabela, ainda mais vestindo a camisa do Botafogo, uma camisa tão vitoriosa. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que tem que jogar com ela e saber que fizemos uma temporada baixa, um Brasileiro abaixo. Os outros campeonatos também não conseguimos chegar. Não fizemos a altura do Botafogo, mas agora nessa reta final é fazer o máximo de número de pontos possíveis para que a gente possa tirar o Botafogo o quanto antes dessa situação e deixar na melhor colocação possível", prosseguiu.



Por fim, apesar das palavras sinceras, o atleta alvinegro demonstrou otimismo para a reta final. Ele comentou a tranquilidade que a vitória sobre o Atlético-MG deu, deixando a equipe a uma vitória dos 45 pontos, "número mágico" para escapar do rebaixamento. Com isso, mostrou esperança de que o Botafogo pode somar pontos nesta reta final e encerrar o ano com dignidade.

"É melhor trabalhar com o ambiente de vitória, depois dos três pontos. Então, a gente está um pouco mais tranquilo, mas como eu falei... não podemos relaxar porque não temos uma pontuação suficiente para estar tranquilos. A gente quer, nessa reta final, fazer o maior número de pontos para que a gente possa pelo menos terminar o ano de cabeça erguida, digamos assim", completou.



O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com 42 pontos, o clube carioca é 12º colocado. Já o time paulista está no 17º lugar, primeiro dentro do Z-4, com 37 pontos.