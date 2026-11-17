Christian Medina em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Christian Medina em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/11/2026 14:00

A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo está em uma contagem regressiva para discutir o futuro de um jogador importante no elenco: o volante Christian Medina, de 24 anos. De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro tem até o próximo dia 15 para acionar ou não a opção de compra pelo argentino. Depois disso, o atleta poderá deixar o clube carioca, mesmo tendo contrato até o fim de 2029.

A situação é incomum, mas tem a ver com os moldes da contratação de Medina. Ex-jogador do Estudiantes, o argentino chegou ao Botafogo em uma parceria envolvendo os empresários do atleta, que são os responsáveis pelos direitos do volante. Na ocasião, o Alvinegro não teve qualquer custo na operação.

O valor da compra de 50% dos direitos econômicos é de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões), parcelados em seis vezes. Caso o Botafogo não manifeste intenção de compra, Medina poderá definir o próprio futuro. Mesmo com contrato até dezembro de 2029, o volante poderá escolher permanecer ou rescindir antecipadamente. Há sondagens de clubes argentinos.

Caso o Botafogo não opte pela opção de compra, mas Medina decida permanecer, o clube alvinegro obrigatoriamente terá que pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões) para manter o contrato até 2029, tendo direito a um pequeno valor em caso de venda futura. No total, o Alvinegro ainda tem gatilhos contratuais que o permitem adquirir até 90% dos direitos.

Com passagens pelo Boca Juniors e pelo Estudiantes, Medina chegou ao Botafogo em fevereiro deste ano. No total, o volante entrou em campo em 35 partidas, anotou dois gols e deu uma assistência com a camisa do Alvinegro.

Planejamento para 2027

A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já está de olho no ano que vem. O clube carioca tem um acordo com meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e as partes já chegaram a um acerto para que o o jovem atue no futebol brasileiro no ano que vem.

Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.

Além disso, o clube de General Severiano deseja aumentar a capacidade do Nilton Santos e também montar um elenco mais forte para Tite, que tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. O planejamento passa pela manutenção de peças importantes do grupo como Montoro e Danilo. Um dos nomes ventilados para o ano que vem é o do volante Gregore.