Christian Medina em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo avalia desembolsar R$ 33 milhões para manter volante
Jogador, de 24 anos, tem contrato até dezembro de 2029, mas poderá rescindir o vínculo, caso Alvinegro não exerça a opção de compra
Botafogo recupera Kaio Pantaleão e Arthur Chaves para jogo com Timão
Dupla viajou com o grupo para São Paulo; por outro lado, Tite ficou sem Ferraresi, que defendeu a Venezuela, e o volante Danilo
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Edenilson admite baixa, mas elogia Tite e mantém otimismo no Botafogo
Para o meio-campista, o foco do Alvinegro deve ser somar pontos nas rodadas finais do Brasileiro, para 'terminar o ano de cabeça erguida'
Ex-promessa do Botafogo almeja conquista no Campeonato Russo
Zagueiro, de 26 anos, é um dos destaques no sistema defensivo do Dinamo Moscou nesta temporada e busca quebra de tabu histórico
Atacante do Botafogo deixa campo de maca na seleção; treinador explica
Jogador teve problema físico em partida neste domingo (15), e técnico confirmou que ele já havia sofrido pancada na região em treinamento
Montoro completa dois meses sem participar de gols no Botafogo
Em baixa, o meia-atacante argentino espera reencontrar o bom futebol para ajudar o Glorioso nesta reta final de temporada
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