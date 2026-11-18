Seedorf, hoje no Corinthians, enfrenta Tite pela segunda vez como treinador - Rodrigo Coca / Corinthians e Vítor Silva / Botafogo

Seedorf, hoje no Corinthians, enfrenta Tite pela segunda vez como treinadorRodrigo Coca / Corinthians e Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/11/2026 08:00

O reencontro com um ídolo é bonito, mas o Botafogo quer mesmo é o ponto final na briga contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Neo Química Arena, o Glorioso de Tite enfrenta o Corinthians de Seedorf, para muitos ídolo do clube carioca, e pode chegar aos 45 pontos, número que costuma garantir a permanência. A vitória ainda afunda o adversário no Z-4.

Campeão mundial pelo Corinthians em 2012, o atual técnico do Botafogo já reencontrou o ex-clube em três oportunidades desde que o deixou para assumir a seleção brasileira, em 2016, e não venceu em nenhuma delas. Pelo Flamengo, enfrentou o Timão duas vezes, com um empate e uma derrota. À beira do campo pelo Cruzeiro, obteve um empate.

Do outro lado do confronto, esta é a primeira vez que Seedorf encontra o Glorioso desde que se despediu do clube como jogador, em janeiro de 2014. Na época, o holandês rumou para o Milan, da Itália, onde fez seu primeiro trabalho como treinador. Com a camisa alvinegra, disputou 81 partidas, marcou 24 gols e deu 14 assistências.

Em caso de vitória, o Glorioso chega aos 45 pontos, número tradicionalmente considerado a meta para escapar da zona de rebaixamento. Em toda a história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, a única equipe rebaixada com essa pontuação foi o Coritiba, na edição de 2009.



Ao chegar ao Glorioso, Tite definiu como primeiro objetivo a curto prazo alcançar os 45 pontos no Brasileirão e livrar o time do rebaixamento.



“Em um primeiro momento, é de pontuação, e depois é ambição. A ambição, nessa situação, é de ambicionar outras situações e atingir essa pontuação o mais rápido possível”, disse o treinador em sua apresentação.

Já o Corinthians contratou Seedorf em meio ao desespero para escapar do rebaixamento. Com 37 pontos, o Timão é o primeiro do Z-4 e, em caso de vitória pode dormir na 15ª colocação. O holandês tem um triunfo, uma derrota e dois empates no comando da equipe. Para o confronto desta quarta, não terá o atacante Yuri Alberto e o zagueiro André Ramalho, suspensos, e o meia Rodrigo Garro, lesionado. Em entrevista coletiva, ele elogiou Tite e falou sobre a relação com o Botafogo.

"(Tite) É um cara que fez história nesse clube. Não vai desaparecer seu legado. Amanhã seremos adversários de novo, mas eu respeito tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, pelo Corinthians. Agora, ele está trabalhando em um clube onde eu tive a honra de passar. Um clube histórico, com uma história muito bonita. Foram dois anos e meio maravilhosos. A relação com o torcedor foi fantástica. Muito carinho, que sempre vai ter", disse Seedorf.

Outros encontros

Em lados opostos, Seedorf e Tite já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Em 2012, quando ainda era jogador, o holandês marcou os dois gols do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Corinthians. No ano seguinte, deu uma assistência num empate 1 a 1 e esteve em campo numa vitória por 1 a 0. Como técnicos, o único embate foi no duelo entre a seleção brasileira e Camarões, em 2018, em que o Brasil levou a melhor: 1 a 0.

Além de afastar de vez o risco de rebaixamento, o Glorioso tenta manter a escrita de três anos sem perder para o Corinthians. A última derrota do time de General Severiano para os paulistas foi em setembro de 2023. Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias cariocas e dois empates.

Retornos no Glorioso

Para a partida desta noite, o Botafogo contará com dois reforços para o sistema defensivo: os zagueiros Arthur Chaves e Kaio Pantaleão voltaram a ser relacionados e podem entrar em campo contra o Corinthians. O confronto pode marcar o retorno de Pantaleão aos gramados após mais de um ano afastado.



Contratado em meados do ano passado, junto ao Krasnodar, da Rússia, o defensor rapidamente caiu nas graças da torcida alvinegra em suas primeiras partidas pelo clube. No entanto, em outubro de 2025, sofreu rupturas dos ligamentos colateral medial e cruzado anterior, além de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo. As lesões o afastaram dos gramados por 413 dias.

*Reportagem do estagiário Vinícius Gomes, sob supervisão de Danillo Pedrosa