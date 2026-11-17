Kaio Pantaleão se recupera de lesão multiligamentar no joelho esquerdo e já participa de treinos - Vítor Silva/Botafogo

Kaio Pantaleão se recupera de lesão multiligamentar no joelho esquerdo e já participa de treinosVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/11/2026 19:12

Botafogo terá dois reforços importantes no setor defensivo para o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kaio Pantaleão, que não entra em campo há 413 dias, foi relacionado pelo técnico Tite. Arthur Chaves, recuperado de lesão, também está à disposição. terá dois reforços importantes no setor defensivo para o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kaio Pantaleão, que não entra em campo há 413 dias, foi relacionado pelo técnico Tite. Arthur Chaves, recuperado de lesão, também está à disposição.

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A informação sobre Kaio Pantaleão foi divulgada pelo Canal do Anderson Motta. Já a presença de Arthur Chaves foi confirmada pelo próprio Botafogo, que publicou uma foto do zagueiro deixando o centro de treinamento rumo ao aeroporto nesta terça-feira (17).

A informação sobre Kaio Pantaleão foi divulgada pelo Canal do Anderson Motta. Já a presença de Arthur Chaves foi confirmada pelo próprio Botafogo, que publicou uma foto do zagueiro deixando o centro de treinamento rumo ao aeroporto nesta terça-feira (17).

Longa recuperação

Kaio Pantaleão se machucou em 1º de outubro de 2025, em jogo contra o Bahia. Na ocasião, o defensor sofreu rupturas do ligamento colateral medial e do ligamento cruzado anterior, além de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, um dos quadros mais complicados do futebol.

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Depois de mais de um ano de tratamento, o jogador concluiu a última etapa de transição física e volta a ficar à disposição para a reta final da temporada. Além de zagueiro, Kaio também pode atuar como volante, o que dá mais opções ao treinador nas partidas decisivas.

Depois de mais de um ano de tratamento, o jogador concluiu a última etapa de transição física e volta a ficar à disposição para a reta final da temporada. Além de zagueiro, Kaio também pode atuar como volante, o que dá mais opções ao treinador nas partidas decisivas.

Arthur Chaves também volta

Arthur Chaves estava fora havia cinco rodadas do Brasileirão. O zagueiro sofreu contusões no osso ilíaco e no abdômen e chegou a ser levado ao hospital após o clássico contra o Vasco, no dia 7 de outubro, seu último jogo pelo clube. Agora recuperado, viajou com o grupo para São Paulo.



Desfalques

Se ganha dois retornos na defesa, o Botafogo perde outras peças. O zagueiro Ferraresi jogou nesta terça-feira pela seleção da Venezuela, na Rússia, e não terá tempo de voltar ao Brasil para a partida. O volante Danilo, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na coxa, também está fora e será preparado para o confronto seguinte, contra o São Paulo.



Por outro lado, Tite também contará com o retorno de Huguinho, que voltou a treinar com o grupo na preparação para o duelo.

Jogo importante na tabela

O confronto em São Paulo é considerado decisivo para os dois clubes. O Corinthians abre a zona de rebaixamento e luta para escapar da queda, enquanto o Botafogo também tenta se afastar da parte de baixo da tabela nas rodadas finais. Na última partida antes da pausa para a Data Fifa, o Alvinegro venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza