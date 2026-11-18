Tite busca reação no Glorioso - Vítor Silva/Botafogo

Tite busca reação no GloriosoVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/11/2026 08:00 | Atualizado 18/11/2026 08:47

Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo visita o Corinthians, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Em 12º lugar com 42 pontos, o Glorioso tem a chance de encaminhar a permanência na elite na próxima temporada. Por outro lado, o Timão tenta sair do Z-4 num confronto que vale muito para os dois lados.

Dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians tem 37 pontos e está apenas um do Internacional e Vitória, que são os primeiros fora do Z-4. O Timão, portanto, pode reduzir a distância para o Botafogo, que está em 12º, para apenas dois pontos. O Glorioso, porém, ganhou confiança após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, antes da Data Fifa, e quer entrar numa crescente com Tite na reta final do ano.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

Novo técnico do Corinthians, Clarence Seedorf reencontrará o Botafogo pela primeira vez no futebol brasileiro. O ex-jogador defendeu o Alvinegro em 2013, antes de pendurar as chuteiras. Agora, vive um cenário diferente. Em nova fase da vida, o treinador tenta salvar o time paulista do rebaixamento. A missão não é fácil, mas para isso é necessário fazer pelo menos o dever de casa.

Para o jogo contra o Botafogo, o técnico Clarence Seedorf não poderá contar com André Ramalho e Yuri Alberto, ambos suspensos, e Rodrigo Garro, ainda em recuperação de uma lesão no ligamento do joelho. Por outro lado, terá os retornos de Matheuzinho, que cumpriu suspensão na última rodada, e Raniele e Gabriel Paulista, ambos recuperados de lesões.

Como chega o Botafogo

Após vencer o Atlético-MG antes da Data Fifa, o Botafogo se distanciou da zona de rebaixamento e ganhou um pouco de paz para trabalhar na sequência da temporada. O técnico Tite ainda busca o melhor encaixe para o time, mas aproveitou o período de descanso para tentar fazer os jogadores alvinegros assimilarem as suas ideias e manter o Glorioso na Série A.

Para o jogo contra o Corinthians, que marca o reencontro de Tite com o clube paulista, o treinador não terá o volante Danilo. Destaque do Botafogo na temporada, o volante chegou a ser cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular grau 2 no adutor da coxa direita. Ferraresi, que jogou nesta terça-feira pela Venezuela, também está fora da partida desta quarta.

Corinthians x Botafogo

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Data e horário: 18/11/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon e Carrillo (Vitinho); Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay (Gui Negão). Técnico: Clarence Seedorf

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves (Monzón), Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Edenilson; Matheus Martins e Tiquinho. Técnico: Tite

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)