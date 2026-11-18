Meia Crystopher se destacou pelo CRB na Série B - Francisco Cedrim

Meia Crystopher se destacou pelo CRB na Série BFrancisco Cedrim

Publicado 18/11/2026 17:20

Botafogo está no mercado em busca de reforços para o meio-campo e tem um nome na mira: Crystopher, destaque do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro já entrou em contato com o Boavista, que detém os direitos do jogador, para tentar um acordo pela contratação. está no mercado em busca de reforços para o meio-campo e tem um nome na mira: Crystopher, destaque do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro já entrou em contato com o Boavista, que detém os direitos do jogador, para tentar um acordo pela contratação.

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O meia de 28 anos defendeu o CRB por empréstimo nesta temporada e chamou atenção pelos números na competição nacional. Em 34 jogos pela Série B, Crystopher marcou sete gols e deu oito assistências, sendo um dos principais jogadores do time alagoano. O meia de 28 anos defendeu o CRB por empréstimo nesta temporada e chamou atenção pelos números na competição nacional. Em 34 jogos pela Série B, Crystopher marcou sete gols e deu oito assistências, sendo um dos principais jogadores do time alagoano.

Concorrência pelo meia

O Botafogo, no entanto, não está sozinho na disputa. O próprio CRB quer comprar o jogador em definitivo para seguir contando com ele em 2027. Além disso, Grêmio e Novorizontino, que garantiu o acesso à Série A do próximo ano, também demonstraram interesse no atleta.

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Com tantos clubes interessados, o Boavista tende a ouvir propostas e a negociar com quem apresentar as melhores condições, o que pode deixar a disputa pelo meia mais acirrada nas próximas semanas.

Com tantos clubes interessados, o Boavista tende a ouvir propostas e a negociar com quem apresentar as melhores condições, o que pode deixar a disputa pelo meia mais acirrada nas próximas semanas.

Versatilidade

Um dos pontos que mais agradam no jogador é a versatilidade. Crystopher atua como meia central, mas também pode jogar como segundo volante, função em que participa tanto da marcação quanto da construção das jogadas. A capacidade de chegar ao ataque, comprovada pelos números de gols e assistências, também pesa a favor.



Trajetória

Antes de se destacar no CRB, Crystopher passou por clubes do Brasil e de Portugal. O meia defendeu o São José-RS e o Criciúma, além do União Leiria, do futebol português. Ele pertence ao Boavista, clube de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



Relação próxima com o Boavista

O Botafogo mantém uma boa relação com o clube de Saquarema. Na última semana, as duas equipes fizeram um jogo-treino no CT Lonier, durante a pausa para a Data Fifa, e o Alvinegro venceu por 4 a 0. O técnico do Boavista é o ex-atacante Leandrão, que defendeu o Botafogo e recentemente recebeu uma homenagem do clube.



Reta final do Brasileirão

Enquanto planeja a próxima temporada, o Botafogo foca na reta final do Campeonato Brasileiro. O time de Tite enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e recebe o São Paulo no domingo (23), às 20h, no Estádio Nilton Santos.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato