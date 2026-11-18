Emprestado, Artur chegou ao São Paulo no fim de março e tem contrato com o Alvinegro até 2029 - Erico Leonan / São Paulo FC

Emprestado, Artur chegou ao São Paulo no fim de março e tem contrato com o Alvinegro até 2029Erico Leonan / São Paulo FC

Publicado 18/11/2026 18:16

Botafogo para comprar o atacante, que está emprestado ao Tricolor até o fim desta temporada. O Alvinegro, porém, continua inflexível, e não tem interesse de aceitar uma proposta abaixo da opção de compra.

O São Paulo quer seguir com Artur em 2027. De acordo com informações do portal "GE", o clube paulista abriu conversas com opara comprar o atacante, que está emprestado ao Tricolor até o fim desta temporada. O Alvinegro, porém, continua inflexível, e não tem interesse de aceitar uma proposta abaixo da opção de compra.

O contrato de empréstimo prevê uma transferência no valor de 6 milhões de euros, cerca de R$ 36,2 milhões, por 60% dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo tenta mudar esses termos, mas o Botafogo descartou, pelo menos em um primeiro momento, alterar o que foi acertado entre os clubes.



Empresário no meio da negociação

As conversas estão sendo conduzidas pelo empresário de Artur, Paulo Pitombeira, que tenta ajudar o São Paulo a conseguir uma redução do valor e um parcelamento mais favorável. Mesmo com a resistência alvinegra, o clube paulista segue insistindo no negócio.

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A busca por condições melhores tem explicação. O São Paulo vive uma grave crise financeira e atravessa um momento de indefinição política, às vésperas da eleição presidencial do clube.

A busca por condições melhores tem explicação. O São Paulo vive uma grave crise financeira e atravessa um momento de indefinição política, às vésperas da eleição presidencial do clube.

Custo mesmo sem compra

Além do valor da opção de compra, o atacante vai gerar outro gasto ao São Paulo, mesmo que não fique no clube. Nesta temporada, o Botafogo pagou 40% dos salários do jogador. Como Artur atingiu metas previstas no acordo, o Tricolor terá de devolver cerca de R$ 2,7 milhões aos cariocas, em dez parcelas, a partir do início do ano que vem.



Titular e com desejo de ficar



Artur chegou ao São Paulo no início de 2026 e rapidamente virou titular. Em 33 jogos, o atacante de 28 anos marcou cinco gols e deu cinco assistências. Recuperado de uma lesão, voltou ao time no clássico contra o Corinthians. O jogador já deixou claro que deseja continuar no Morumbis na próxima temporada.



Em outubro, o cenário era outro. Na época, a tendência era de que o São Paulo não exercesse a opção de compra por causa do aperto financeiro, e o atacante voltaria ao Botafogo ao fim do empréstimo.

Vínculo longo com o Botafogo

Caso não haja acordo, Artur retorna ao Botafogo, com quem tem contrato até dezembro de 2029. O Alvinegro investiu cerca de 10 milhões de euros para contratá-lo junto ao Zenit, da Rússia, em janeiro de 2025. Antes, o atacante teve passagens por Palmeiras e Red Bull Bragantino.



As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato