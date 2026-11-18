Corinthians não fazia quatro gols em um jogo há 103 partidas - Reprodução / Instagram @corinthians

Corinthians não fazia quatro gols em um jogo há 103 partidasReprodução / Instagram @corinthians

Publicado 18/11/2026 23:21 | Atualizado 19/11/2026 00:53

Derrota botafoguense em clima de nostalgia. Reencontrando o ex-camisa 10 Clarence Seedorf , o Glorioso perdeu para o Corinthians por 4 a 0, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje técnico rival, o holandês comandou a goleada do time paulista, com três gols de Kaio César e um de Memphis. O Timão não marcava quatro vezes em um jogo há mais de 100 partidas.

Com a derrota, o Botafogo ficou na 12ª posição da tabela, com 42 pontos, cinco de distância para o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Colorado tem um jogo a menos. O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, para tentar garantir matematicamente a permanência na Série A.

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Corinthians pressiona e se dá bem

Com a arena pulsando, o Corinthians tratou de "encurralar" o Glorioso desde o início, com bolas alçadas e linhas altas na marcação. Mas, fugindo do padrão, o gol do Timão saiu por baixo, aos 28. Ex-Botafogo, Vitinho recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. No meio da área estava Kaio César, destaque da equipe neste fim de ano, que chapou bonito, também rente ao gramado, para deslocar Gabriel Batista e abrir o placar.

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A bola na rede tirou a pressão do Corinthians, que voltou a marcar seis minutos depois. Confiante, Kaio César escapou bem pela direita, cortou para dentro e tabelou com Memphis, que devolveu e recebeu de novo. Marcado, o holandês finalizou do jeito que deu e contou com desvio de Arthur Chaves para desencantar. Este foi o primeiro gol do camisa 10 corinitiano na temporada.

Botafogo não esboça reação

Na volta do intervalo, Tite acionou reservas para tentar renovar os ânimos do Botafogo. Nos primeiros minutos, o Alvinegro conseguiu ter a posse, mas poucas vezes incomodou o goleiro Hugo. Enquanto isso, o Corinthians se defendia e esperava uma chance para ampliar. Após passe errado de Marçal, Matheus Bidu acionou Memphis dentro da área. O holandês chegou antes de Gabriel Batista e rolou para Kaio César empurrar para o gol vazio.

Aos 22 do segundo tempo, apenas sete minutos depois de ir às redes, o jovem ponta marcou seu terceiro gol no jogo. Servido por Memphis com passe de letra no meio-campo, Vitinho escapou em contra-ataque e acionou Kaio César pela direita. O atacante driblou Paulinho e finalizou cruzado, dando números finais à goleada por 4 a 0.

Corinthians 4x0 Botafogo



Brasileirão - 35ª rodada



Data e hora: 18/11/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo



Gols: Kaio César, aos 26' do 1ºT (1-0); Memphis, aos 34' do 1ºT (2-0); Kaio César, 15' do 2ºT (3-0); Kaio César, 22' do 2ºT (4-0)

Cartões amarelos: Alex Telles (BOT), Carrillo (COR), Huguinho (BOT), Kaio César (COR), Raniele (BOT)

Cartões vermelhos: -

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)

CORINTHIANS (Técnico: Seedorf)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Angileri; Breno Bidon (Alex Santana), Carrillo (Raniele), Vitinho, Kaio César (Dieguinho), Matheus Bidu (Pedro Raul) e Memphis (Lingard).



BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Arthur Chaves (Kaio Pantaleão), Marçal (Kauã Toledo), Alex Telles (Paulinho); Huguinho, Edenilson (Ziyech), Medina; Matheus Martins (Júnior Santos) e Tiquinho.

