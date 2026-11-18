Alex Telles em ação pelo Botafogo contra o Corinthians - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo Botafogo contra o CorinthiansVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/11/2026 23:52 | Atualizado 19/11/2026 00:39

Capitão do Botafogo, Alex Telles fez questão de demonstrar indignação e pedir desculpas ao torcedor pela derrota por 4 a 0 para o Corinthians , nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Ao comentar a atuação na partida, o lateral-esquerdo admitiu que prevaleceu a imagem de um Glorioso apático e sem vontade.

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"Infelizmente é isso que se transmite para fora. É difícil falar depois de uma noite dessa. Eu, como um dos capitães, também estou aqui para dar a cara. A gente tem que pedir desculpas ao torcedor. Não tem outra saída, não posso ser hipócrita. Obviamente que eu não posso vir aqui e me esconder", iniciou Alex Telles, após o apito final, em entrevista ao "Premiere".

Apesar da sinceridade em condenar a má atuação do Alvinegro, o defensor reconheceu que, neste momento, todas as partidas são difíceis, pois a maior parte dos times ainda tem aspirações no Brasileirão. O Corinthians, por exemplo, briga contra o rebaixamento e abriu dois pontos de vantagem para o Z-4 com a vitória, saltando para a 15ª posição.

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Também na luta para não cair, ainda que mais distante da zona, o Botafogo tem mais dois jogos em casa, contra São Paulo e Bahia, para somar os três pontos que faltam para a equipe atingir os 45, "número mágico" para fugir da queda. Com este cenário em mente, Alex Telles reforçou que o elenco alvinegro não pode se deixar desmotivar nesta reta final de temporada.

"Tenho que dar a cara e pedir desculpa porque ultimamente a gente não vem respondendo à altura. Sabemos a grandeza do clube e o que precisamos fazer. Mas hoje todos os jogos são difíceis. Não é desculpa nenhuma. Mas a gente tem totais condições, só depende da gente, temos dois jogos em casa e não podemos abaixar a cabeça", finalizou o capitão.

Situação na tabela e próximo jogo

Com a derrota para o Corinthians, o Botafogo ficou na 12ª posição da tabela do Brasileirão, com 42 pontos, cinco de distância para o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Colorado tem um jogo a menos. O Alvinegro volta a campo nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, para tentar garantir matematicamente a permanência na Série A.