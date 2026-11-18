Alex Telles em ação pelo Botafogo contra o CorinthiansVitor Silva / Botafogo
Alex Telles pede desculpas à torcida por derrota apática do Botafogo
Glorioso foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, nesta quarta-feira (18); capitão alvinegro lamentou resultado, mas pregou otimismo
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Botafogo é goleado pelo Corinthians em reencontro com Seedorf
Glorioso foi derrotado por 4 a 0, nesta quarta-feira (18), com show do jovem Kaio César; Memphis marcou seu primeiro gol na temporada
São Paulo oficializa oferta para tentar comprar atacante do Botafogo
Jogador está emprestado até o fim da temporada; Alvinegro não se mostra flexível para negociar opção para concluir transferência
Botafogo tenta contratar destaque da Série B
Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas o Alvinegro já tem olhos atentos buscando a montagem do elenco para o ano de 2027
Botafogo reencontra Seedorf e mira 45 pontos para fugir do Z-4
Tite, técnico do Glorioso, tenta vencer o Corinthians pela primeira vez desde que deixou o clube para assumir a seleção brasileira
Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Em confronto direto contra o rebaixamento, Glorioso visita o Timão, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada
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