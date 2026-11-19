Tite, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva - Reprodução / Botafogo TV

Tite, técnico do Botafogo, em entrevista coletivaReprodução / Botafogo TV

Publicado 19/11/2026 00:46 | Atualizado 19/11/2026 00:48

Tite não escondeu a frustração após nova derrota como treinador do Botafogo, desta vez contra seu ex-clube. Nesta quarta-feira (18), o Glorioso perdeu para o Corinthians por 4 a 0 , na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico, que acumula cinco derrotas nos primeiros oito jogos, mostrou sinceridade ao cravar que a meta do Alvinegro não é brigar por Sul-Americana, mas sim se manter na elite do Brasileirão.

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"Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta. Depois se fizer, é outro passo. É pouco em relação à história do Botafogo, sim. Mas é o momento em que está. Não dá para esconder uma realidade. Assim como sete ou oito equipes estão assim. Temos que retomar o padrão que teve contra o Atlético-MG e aí estar presente e assegurar a vaga", declarou Tite, após a derrota, em entrevista coletiva.



Na última partida, o Botafogo havia conquistado três pontos importantes contra o Galo, em vitória magra no Nilton Santos, mostrando garra e iniciativa que não vinham sendo visíveis nas rodadas anteriores. Porém, a boa atuação antes da Data Fifa foi substituída por uma partida apática diante do Corinthians, que é adversário na briga contra o rebaixamento.

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"(É preciso ter) uma retomada do que fez contra o Atlético-MG, que fomos bem claros. Uma retomada daquele padrão, nisso que tem sido uma irregularidade do Botafogo. O Botafogo tem sido irregular e hoje a outra equipe teve um menino (Kaio César) que estava numa noite inspirada, iluminada e pôde ter um desempenho com (o Botafogo) abaixo do normal", completou o técnico.



Léo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, em entrevista coletiva Vítor Silva / Botafogo

Diretor do Botafogo defende Tite

Diretor de futebol do Glorioso, Léo Coelho pediu a palavra na entrevista coletiva para sair em defesa do trabalho de Tite no Botafogo. Apesar do começo conturbado e do aproveitamento de apenas 29% (duas vitórias, um empate e cinco derrotas), o dirigente destacou semanas de comprometimento no Espaço Lonier e reforçou que os últimos resultados não refletem o desempenho da comissão técnica.

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"Pedi esse espaço ao professor para que a gente pudesse falar em nome da diretoria e do clube. Reconhecer a postura e o compromisso com o jogo de hoje não refletiu o resultado que gostaríamos. As semanas de trabalho tem sido de muito comprometimento e seriedade. Esse resultado não refletiu o que vem sendo feito. A gente entende a frustração do torcedor porque nós nos frustramos também", declarou Léo Coelho.

Em seguida, ao contrário de Tite, o diretor foi mais otimista em relação à situação do Botafogo no Brasileiro. Na 12ª posição, com 42 pontos, o clube carioca ocupa a última vaga na zona de classificação para a Sul-Americana. Para Léo Coelho, este é um objetivo a ser priorizado nesta reta final.

"A gente continua confiando na reação, no resultado, na nossa casa, na força da nossa torcida, na história pretérita e recente do Botafogo, que a gente vai ter êxito e conquistar o objetivo. Estamos em uma situação de zona de Sul-Americana e a gente vai brigar e seguir, com compromisso e vontade, e sempre colocando a cara aqui porque todos nós temos que melhorar em vários aspectos. E vamos conseguir colocar o Botafogo onde ele tem que estar, que é sempre brigando por títulos", completou.

