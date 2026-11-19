Botafogo foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0Vitor Silva / Botafogo
Botafogo sofre pior derrota com Tite, mas mantém confiança no trabalho
Alvinegro foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, nesta última quarta (18), fora de casa, mas ainda depende de si para ficar na Série A
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Alvinegro foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, nesta última quarta (18), fora de casa, mas ainda depende de si para ficar na Série A
Tite é sincero após derrota: 'Objetivo do Botafogo é ficar na Série A'
Diretor de futebol, Léo Coelho também pediu a palavra, mas para defender o trabalho do técnico após derrota por 4 a 0 para o Corinthians
Alex Telles pede desculpas à torcida por derrota apática do Botafogo
Glorioso foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, nesta quarta-feira (18); capitão alvinegro lamentou resultado, mas pregou otimismo
Botafogo é goleado pelo Corinthians em reencontro com Seedorf
Glorioso foi derrotado por 4 a 0, nesta quarta-feira (18), com show do jovem Kaio César; Memphis marcou seu primeiro gol na temporada
São Paulo oficializa oferta para tentar comprar atacante do Botafogo
Jogador está emprestado até o fim da temporada; Alvinegro não se mostra flexível para negociar opção para concluir transferência
Botafogo tenta contratar destaque da Série B
Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas o Alvinegro já tem olhos atentos buscando a montagem do elenco para o ano de 2027
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