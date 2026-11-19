Botafogo foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0 - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/11/2026 09:00

Sem grandes ambições na reta final da temporada, o Botafogo luta apenas para permanecer na Série A. O técnico Tite voltou a endossar o objetivo após a derrota para o Corinthians. O Alvinegro depende apenas de si e precisa de uma vitória para chegar aos 45 pontos. Neste momento, o risco de rebaixamento é de 1.4%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar do risco baixo de rebaixamento, o futebol apresentado traz poucas esperanças para a torcida. Nos últimos três jogos, o Botafogo fará dois em casa, contra São Paulo e Bahia, nos dias 23 e 28, respectivamente. Por fim, encerra a participação no campeonato diante do Santos, em 2 de dezembro, na Vila Belmiro. A diretoria, porém, ainda acredita no trabalho do técnico Tite e dá respaldo.

"Reconhecer a postura e o compromisso com o jogo de hoje não refletiu o resultado que gostaríamos. As semanas de trabalho tem sido de muito comprometimento e seriedade. Esse resultado não refletiu o que vem sendo feito. Entendemos a frustração do torcedor porque nós nos frustramos também. Continuamos confiando na reação, no resultado, na nossa casa, na força da nossa torcida, na história pretérita e recente do Botafogo, que teremos êxito e conquistar o objetivo", disse o diretor de futebol Léo Coelho.

Na derrota diante do Corinthians, o técnico Tite escalou o Botafogo com três zagueiros, mas as mudanças não surtiram efeito. Desde a sua chegada, o treinador não encontrou soluções para a defesa e nem para o ataque, que sofre com o jejum de gols dos centroavantes. Nos últimos quatro jogos, perdeu para o Remo e também sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o Internacional, que lutam contra o rebaixamento, assim como o Corinthians.

Com a derrota, o Botafogo ficou na 12ª posição da tabela, com 42 pontos, cinco de distância para o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Colorado tem um jogo a menos. O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, para tentar garantir matematicamente a permanência na Série A.