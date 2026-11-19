Tite está cada vez mais pressionado pelos resultados no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Tite está cada vez mais pressionado pelos resultados no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/11/2026 11:35

apenas nove pontos em 13 partidas nesta edição, o que dá um aproveitamento de 23%, próximo aos 20% da lanterna Chapecoense.

O Botafogo vive um péssimo momento, confirmado pela goleada de 4 a 0 sofrida para o Corinthians, mas o mau desempenho de Tite no Brasileirão não é de agora. Antes de assumir o Glorioso, o técnico iniciou a competição pelo Cruzeiro e soma, o que dá um

Se esse recorte for ampliado para a reta final de trabalho no Flamengo de 2024, Tite conquistou apenas cinco vitórias nas últimas 20 partidas de Brasileirão. Muito diferente do que ele conseguiu nos títulos pelo Corinthians de 2011 e 2015, especialmente este último, quando somou 81 pontos.

Desde que assumiu o Botafogo, o técnico perdeu cinco vezes e só venceu duas, uma delas sobre a lanterna Chapecoense. Quando estava no Cruzeiro, ele foi demitido após as seis primeiras rodadas sem vitória, com três empates e três derrotas, uma delas por 4 a 0 para o Glorioso.



Já nas últimas sete partidas pelo Flamengo em 2024, o técnico caiu após uma sequência negativa com três derrotas, uma delas goleado por 4 a 1 no clássico com o Botafogo, dois empates e somente dois triunfos.



Chama a atenção nessas últimas partidas dele pelo Brasileirão justamente o que ficou conhecido como seu forte: a defesa. Foram três goleadas sofridas, uma por cada clube que comandou. Além disso, suas equipes só não foram vazadas três vezes.



No caso do Botafogo, onde inicia um trabalho com promessa de ser a médio prazo com contrato de três anos, Tite não conseguiu se encontrar ainda, mesmo com tempo de treinos durante as duas últimas Datas Fifa. São 13 gols sofridos e apenas quatro marcados em sete partidas, o que já coloca pressão para a sequência para 2027 em caso de permanência na primeira divisão do Brasileirão.



"Quero fazer o melhor trabalho possível, retomar padrão, cobrar do atleta quando tem necessidade, acolher quando tem. É um momento que precisa de muita serenidade e lucidez. Talvez entre meus cabelos brancos e experiência, a importância nos momentos decisivos que estamos passando", disse Tite, que recebeu o apoio da diretoria alvinegra.



Os últimos 20 jogos de Tite no Brasileirão



Pelo Flamengo

Flamengo 1x0 Athletico Paranaense - 30/9/2024 - 28ª rodada

Grêmio 3x2 Flamengo - 22/9/2024 - 27ª rodada



Flamengo 1x1 Vasco - 15/9/2024 - 26ª rodada



Corinthians 2x1 Flamengo - 1/9/2024 - 25ª rodada



Flamengo 2x1 Red Bull Bragantino - 26/8/2024 - 24ª rodada



Botafogo 4x1 Flamengo - 18/8/2024 - 23ª rodada



Flamengo 1x1 Palmeiras - 11/8/2024 - 22ª rodada



Pelo Cruzeiro

Cruzeiro 3x3 Vasco - 15/3/2026 - 6ª rodada



Flamengo 2x0 Cruzeiro - 12/3/2026 - 5ª rodada



Cruzeiro 1x1 Corinthians - 25/2/2026 - 4ª rodada



Mirassol 2x2 Cruzeiro - 11/2/2026 - 3ª rodada



Cruzeiro 1x2 Coritiba - 6/2/2026 - 2ª rodada



Botafogo 4x0 Cruzeiro - 30/1/2026 - 1ª rodada



Pelo Botafogo

Corinthians 4x0 Botafogo - 19/11/2026 - 35ª rodada



Atlético Mineiro 0x1 Botafogo - 5/11/2026 - 34ª rodada



Remo 2x1 Botafogo - 29/10/2026 - 33ª rodada



Internacional 3x0 Botafogo - 24/10/2026 - 32ª rodada



Botafogo 1x0 Chapecoense - 17/10/2026 - 31ª rodada



Botafogo 1x2 Vasco - 8/10/2026 - 29ª rodada



Mirassol 2x0 Botafogo - 19/9/2026 - 28ª rodada