O Botafogo vive um péssimo momento, confirmado pela goleada de 4 a 0 sofrida para o Corinthians, mas o mau desempenho de Tite no Brasileirão não é de agora. Antes de assumir o Glorioso, o técnico iniciou a competição pelo Cruzeiro e soma apenas nove pontos em 13 partidas nesta edição, o que dá um aproveitamento de 23%, próximo aos 20% da lanterna Chapecoense.
Se esse recorte for ampliado para a reta final de trabalho no Flamengo de 2024, Tite conquistou apenas cinco vitórias nas últimas 20 partidas de Brasileirão. Muito diferente do que ele conseguiu nos títulos pelo Corinthians de 2011 e 2015, especialmente este último, quando somou 81 pontos.
Desde que assumiu o Botafogo, o técnico perdeu cinco vezes e só venceu duas, uma delas sobre a lanterna Chapecoense. Quando estava no Cruzeiro, ele foi demitido após as seis primeiras rodadas sem vitória, com três empates e três derrotas, uma delas por 4 a 0 para o Glorioso.
Já nas últimas sete partidas pelo Flamengo em 2024, o técnico caiu após uma sequência negativa com três derrotas, uma delas goleado por 4 a 1 no clássico com o Botafogo, dois empates e somente dois triunfos.
Chama a atenção nessas últimas partidas dele pelo Brasileirão justamente o que ficou conhecido como seu forte: a defesa. Foram três goleadas sofridas, uma por cada clube que comandou. Além disso, suas equipes só não foram vazadas três vezes.
No caso do Botafogo, onde inicia um trabalho com promessa de ser a médio prazo com contrato de três anos, Tite não conseguiu se encontrar ainda, mesmo com tempo de treinos durante as duas últimas Datas Fifa. São 13 gols sofridos e apenas quatro marcados em sete partidas, o que já coloca pressão para a sequência para 2027 em caso de permanência na primeira divisão do Brasileirão.
"Quero fazer o melhor trabalho possível, retomar padrão, cobrar do atleta quando tem necessidade, acolher quando tem. É um momento que precisa de muita serenidade e lucidez. Talvez entre meus cabelos brancos e experiência, a importância nos momentos decisivos que estamos passando", disse Tite, que recebeu o apoio da diretoria alvinegra.
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