Torcida do Botafogo atendeu pedido do time e foi em peso ao Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo atendeu pedido do time e foi em peso ao Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/11/2026 14:20



O cenário atual do Botafogo no Campeonato Brasileiro vem preocupando muito os alvinegros, principalmente depois da goleada sofrida por 4 a 0 para o Corinthians , na quarta-feira (18). O jogo ficou marcado pelo placar, mas a situação do clube está delicada desde o começo do segundo turno. O risco de rebaixamento ainda não foi encerrado.

Dentro do recorte das últimas quinze partidas em que a equipe entrou em campo pela liga nacional, em apenas duas oportunidades saiu com a vitória, e nem a saída de Franclim Carvalho para a chegada de Tite conseguiu mudar o momento da equipe.



Por meio das redes sociais, o clima é de completa insatisfação por parte dos botafoguenses, que, inclusive, já pedem a saída de Tite com apenas oito jogos à frente do elenco, conquistando 7 de 24 pontos possíveis.



"Me desculpa, eu vou ter que dizer isso: eu sou botafoguense doente, mas, a partir de hoje, enquanto esse treinador estiver como técnico, eu me recuso a assistir alguma partida. Chega a ser absurdo ter demitido o Franclim por causa da goleada que ele sofreu na altitude e continuar insistindo nesse camarada", desabafou o torcedor com muita revolta, por meio do 'X'.



Além dele, outros companheiros de arquibancada se encontram com um pensamento semelhante e, por conta disso, a torcida iniciou um movimento de postagens com a hashtag 'fora Tite'.

Outro ponto que tem causado um certo alvoroço na torcida é a ausência do camisa 10 do Glorioso, Álvaro Montoro, que não entrou em campo nas últimas duas partidas, apesar de estar apto, única e exclusivamente por opção técnica. De acordo com o portal "Terra", ele estaria de fora por estar se adaptando a uma mudança tática da equipe, com um sistema que exige mais empenho defensivo.

"Não dá para explicar a ausência do Montoro. Entendo que ele realmente não traz todo esse empenho defensivo para a equipe, mas vamos lá: ele é o único que pode ter um lampejo de repente e decidir uma partida sozinho", afirmou outro torcedor.

Trabalho do Tite a frente do Botafogo

Tite chegou ao Botafogo para substituir o interino Rodrigo Bellão, com a missão de evitar o rebaixamento da equipe, que vivia uma má fase, ou até conquistar uma vaga para a Libertadores. Contudo, o treinador não está conseguindo fazer um bom trabalho.



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Desde sua chegada, o Glorioso entrou em campo oito vezes, somando duas vitórias, um empate e cinco derrotas, com um aproveitamento de aproximadamente 29,2%. Além disso, sua equipe só conseguiu balançar as redes adversárias em quatro oportunidades nesse recorte.



Por conta disso, os torcedores viram uma diferença de sete pontos cair para quatro em relação ao primeiro da zona de rebaixamento. Inclusive, como a rodada ainda não acabou, a diferença pode ficar em apenas dois pontos, aumentando de forma considerável o risco de rebaixamento.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato