Nilton Santos foi declarado Patrimônio Cultural, Turístico e Imaterial - Divulgação / Botafogo

Nilton Santos foi declarado Patrimônio Cultural, Turístico e Imaterial Divulgação / Botafogo

Publicado 19/11/2026 12:30

O Governo do Estado do Rio de Janeiro declarou o Estádio Olímpico Nilton Santos como Patrimônio Cultural, Turístico e Imaterial. A lei foi sancionada na última quarta-feira (18) e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (19/11), reconhecendo a relevância do equipamento para a história do esporte, a cultura e o turismo fluminense.

Conhecido como Engenhão, em referência ao bairro Engenho de Dentro, onde está localizado, ou como Niltão, em homenagem ao ex-jogador Nilton Santos, ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira, o estádio é um dos principais espaços esportivos do país.



Inaugurado em 2007 para sediar as competições dos Jogos Pan-Americanos, o Nilton Santos também teve papel de destaque nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, quando recebeu disputas que reuniram atletas de diversas partes do mundo e entraram para a história do esporte.



Assinada pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, a medida reconhece o valor histórico e simbólico do estádio, que integra a memória afetiva de milhares de torcedores e representa um capítulo importante da trajetória esportiva do Rio de Janeiro.

Projeto de aumento da capacidade

O estádio do Nilton Santos tem atualmente a capacidade de 45 mil pessoas, porém, o Botafogo avalia a possibilidade de aumentar o público da sua casa. Em entrevista à "SuperRádio Tupi", Waldir Luiz, vice-presidente social, abordou este que é um plano de João Paulo Magalhães Lins, mandatário máximo do Alvinegro.

"Se tirar a pista de atletismo, pode virar para 60 mil. Vai ser um caldeirãozinho ali. Na época houve essa proposta, houve até um encontro na casa de um conselheiro do Botafogo muito influente, que levou o Eduardo Paes, na época prefeito. Vou dar o nome aqui, o André Chame foi o conselheiro que levou o Eduardo Paes. Ele viu até com bons olhos, justiça seja feita, não estou fazendo uma crítica a ele, mas aí passa por um lado burocrático", contou.



A pista de atletismo do Estádio Nilton Santos não é utilizada, contudo o clube não consegue realizar modificações nela, por questões políticas. Apesar de não revelar o período exato de quando as obras poderão acontecer, Waldir Luiz reforçou que assim com o contrato longo de Tite indica uma intenção por parte de João Paulo Magalhães Lins, a obra no Nilton Santos também caminha nesse sentido.



"Eu acredito que o presidente João Paulo agora com o momento bom do Botafogo, uma nova SAF, ele como uma pessoa muito bem relacionada com todas as áreas, esportiva, política, vai tentar isso. Seria o ideal para o Botafogo. É um dos objetivos dele. Seria muito bom para o torcedor do Botafogo. O mandato dele vai ter até o final de 28, mesma época que ele fez o contrato com o Tite. Quem sabe até lá. Mas é um trabalho que demora pelo menos seis meses, o Botafogo teria que jogar em outro lugar", disse.



O Nilton Santos foi inaugurado em 2007 pela Prefeitura do Rio para os Jogos Pan-Americanos daquele ano. O estádio se tornou do Botafogo por contrato. Atualmente, o Alvinegro tem a concessão do local até 2031.

