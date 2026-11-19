Presidente do Botafogo vai ao CT ter um bate-papo com o elenco e com o treinador TiteReprodução/Ge tv
Presidente do Botafogo vai ao CT para conversar com Tite e elenco
Goleada sofrida por 4 a 0 para o Corinthians, no Brasileirão, piorou o clima da equipe que segue na luta para se manter na Série A
Presidente do Botafogo vai ao CT para conversar com Tite e elenco
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Torcedores do Botafogo ligam 'alerta' após derrota para Corinthians
Alvinegro venceu apenas dois confrontos no Brasileirão desde a chegada de Tite e vê distância para a zona de rebaixamento diminuir
Nilton Santos é declarado Patrimônio Cultural, Turístico e Imaterial
Governo do Estado do Rio de Janeiro reconhece a importância de um dos principais espaços esportivos da capital fluminense
Aproveitamento de Tite no Brasileirão de 2026 é de lanterna
Técnico passa por período difícil no campeonato não apenas este ano, e só venceu cinco dos últimos 20 jogos por Botafogo, Cruzeiro e Flamengo
Botafogo sofre pior derrota com Tite, mas mantém confiança no trabalho
Alvinegro foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, nesta última quarta (18), fora de casa, mas ainda depende de si para ficar na Série A
Tite é sincero após derrota: 'Objetivo do Botafogo é ficar na Série A'
Diretor de futebol, Léo Coelho também pediu a palavra, mas para defender o trabalho do técnico após derrota por 4 a 0 para o Corinthians
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