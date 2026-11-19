Presidente do Botafogo vai ao CT ter um bate-papo com o elenco e com o treinador Tite - Reprodução/Ge tv

Presidente do Botafogo vai ao CT ter um bate-papo com o elenco e com o treinador TiteReprodução/Ge tv

Publicado 19/11/2026 17:11

O presidente do Botafogo , João Paulo Magalhães, foi ao CT Lonier na tarde desta quinta-feira (19) para ter uma conversa com toda a delegação técnica e com o elenco após goleada sofrida no Brasileirão. De acordo com o 'GE' o clima no vestiário alvinegro neste momento é muito negativo.

O Alvinegro passa pela pior fase da temporada em meio a momento decisivo, e vê risco de rebaixamento para a Série B se aproximar. Ao longo do segundo turno, o clube venceu apenas quatro de 16 partidas, uma queda de praticamente 50% em relação a primeira parte do Brasileirão.

Além da imensa queda de rendimento no segundo semestre da temporada, os torcedores do Botafogo estão muito irritados com o trabalho de Tite, treinador que está no comando da equipe a apenas oito partidas. Por meio das redes sociais já existe campanha para demissão.

O entendimento de parte dos dirigentes do Botafogo é de que o momento negativo não é culpa apenas do comandante, mas sim, que é um problema coletivo.

João Paulo Magalhães gosta de Tite e entende que também há uma necessidade de conversar em particular antes de decidir qualquer coisa. Além disso, o diretor de futebol da SAF, Leo Coelho também reforçou a posição de apoio total ao trabalho do treinador em coletiva concedida após a goleada por 4 a 0 para o Corinthians, na quarta-feira (18), pelo Brasileirão.

A soma de todos esses fatores levaram João Paulo Magalhães a fazer uma visita ao Espaço Lonier, localizado na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O intuito do bate-papo é compreender o que está acontecendo e o que pode ser feito para encerrar de vez a fase turbulenta que a equipe passa no momento atual.

Cenário atual do Botafogo

Hoje, o Glorioso se encontra no 12° lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Mesmo que o cenário se aparente relativamente tranquilo, a equipe está passando pela pior fase nesta temporada. Na 28ª rodada, o Tite foi contratado para ocupar o lugar de Rodrigo Bellão, que comandava o time de forma interina, com o objetivo de se classificar para uma fase preliminar da Libertadores e garantir com antecedência o fim da possibilidade de queda. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no site "Infobola", o risco é de apenas 2%.

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Porém, a fase ruim acabou se arrastando mesmo com a mudança no comando. Em oito partidas, o Alvinegro conquistou apenas duas vitórias, com um empate e cinco derrotas. Esse histórico fez uma vantagem de 7 pontos para o Z4 cair para apenas 4, com a possibilidade de ficar a 2 até o encerramento da 35ª rodada.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato