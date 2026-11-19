Huguinho em ação pelo Botafogo diante do Corinthians, na Neo Química Arena - Vítor Silva / Botafogo

Huguinho em ação pelo Botafogo diante do Corinthians, na Neo Química ArenaVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/11/2026 19:48

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O volante foi advertido durante a etapa final, por falta cometida em Breno Bidon. Antes, já havia sido punido diante de Vitória (23ª rodada) e Mirassol (28ª rodada).



Sem o garoto, a tendência é que Domingos Andrade ganhe espaço entre os titulares, ao lado de Medina e Edenilson. Há expectativa pelo retorno de Danilo, que se recupera de lesão muscular na coxa direita. No entanto, a volta dependerá da evolução do tratamento do jogador. O volante foi advertido durante a etapa final, por falta cometida em Breno Bidon. Antes, já havia sido punido diante de Vitória (23ª rodada) e Mirassol (28ª rodada).Sem o garoto, a tendência é que Domingos Andrade ganhe espaço entre os titulares, ao lado de Medina e Edenilson. Há expectativa pelo retorno de Danilo, que se recupera de lesão muscular na coxa direita. No entanto, a volta dependerá da evolução do tratamento do jogador.

Huguinho é peça importante no Botafogo



Cria das categorias de base do Botafogo, Huguinho passou a receber mais oportunidades no profissional ao longo desta temporada. Com bom poder de marcação, se firmou entre as principais opções para o meio-campo. Em 2026, o volante fez um gol em 21 jogos pelo Glorioso, 19 como titular.



Ele, inclusive, foi chamado para representar o Brasil Sub-20 nos amistosos com o Peru durante a Data Fifa. A Amarelinha venceu as duas partidas, por 2 a 0 e 9 a 0. Os confrontos serviram de preparação para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá entre janeiro e fevereiro.



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Situação no Campeonato Brasileiro

Com a goleada sofrida para o Corinthians, o Botafogo não conseguiu se livrar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 42 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 38 e ainda entrará em campo nesta quinta-feira (19).



Agora, o Glorioso se prepara para enfrentar o São Paulo, segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, para fechar o ano, o Alvinegro terá pela frente Bahia (em casa) e Santos (fora de casa).

Os jogos que restam ao Botafogo em 2026



. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro