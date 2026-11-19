Huguinho em ação pelo Botafogo diante do Corinthians, na Neo Química ArenaVítor Silva / Botafogo
O volante foi advertido durante a etapa final, por falta cometida em Breno Bidon. Antes, já havia sido punido diante de Vitória (23ª rodada) e Mirassol (28ª rodada).
Sem o garoto, a tendência é que Domingos Andrade ganhe espaço entre os titulares, ao lado de Medina e Edenilson. Há expectativa pelo retorno de Danilo, que se recupera de lesão muscular na coxa direita. No entanto, a volta dependerá da evolução do tratamento do jogador.
Huguinho é peça importante no Botafogo
Ele, inclusive, foi chamado para representar o Brasil Sub-20 nos amistosos com o Peru durante a Data Fifa. A Amarelinha venceu as duas partidas, por 2 a 0 e 9 a 0. Os confrontos serviram de preparação para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá entre janeiro e fevereiro.
Situação no Campeonato Brasileiro
Agora, o Glorioso se prepara para enfrentar o São Paulo, segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, para fechar o ano, o Alvinegro terá pela frente Bahia (em casa) e Santos (fora de casa).
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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