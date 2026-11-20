Botafogo vive momento difícil no Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo vive momento difícil no Brasileirão Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/11/2026 11:37

A três pontos de se garantir matematicamente na Primeira Divisão em 2027, o Glorioso contou com os tropeços de adversários diretos para não se complicar. Os empates de Grêmio e Mirassol e as derrotas de Internacional e Coritiba ajudaram a não aumentar ainda mais a pressão.



"Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta", disse Tite.

Cobrança a jogadores e técnico



O problema maior no Botafogo é o ambiente interno, que coloca dúvidas para as três últimas rodadas. Desde que Tite assumiu, foram cinco derrotas e apenas dois triunfos, mas o mais alarmante são as atuações e a postura de alguns jogadores.



Por isso, a diretoria foi ao CT Espaço Lonier no treino de quinta-feira (19) para fazer cobranças a técnico e elenco. Há um grande incômodo com alguns nomes que, segundo dados coletados pela comissão técnica, estão com performances muito abaixo, inclusive em dedicação física em campo.



Não à toa, a principal cobrança ao grupo é por mudança de postura em campo. Mas também há insatisfação com Tite, por causa de atuações e algumas decisões de escalação, como Montoro no banco de reservas.



Neste momento, o técnico está pressionado e há dirigentes do clube social que fazem pressão pela demissão. Mas a diretoria entende que não é o momento para trocas, até diante das poucas opções no mercado.

Ainda assim, isso pode mudar caso o Botafogo perca em casa para o São Paulo na segunda-feira (23), o que pode aumentar a pressão e o risco de rebaixamento, a depender dos resultados na 36ª rodada.



O risco de rebaixamento no Brasileirão



1. Chapecoense - 100% rebaixado



2. Remo - 99,9%



3. Grêmio - 70,6%



4. Internacional - 61,5%



5. Corinthians - 26,6%



6. Mirassol - 20,4%



7. Vitória - 14,6%



8. Coritiba - 4,9%



9. Botafogo - 1,5%



10. São Paulo - 0,012%

Jogos que restam ao Botafogo no Brasileirão



- São Paulo: no sábado (23 de novembro), às 20h, no Nilton Santos.



- Bahia: no dia 28 de novembro, às 21h, no Nilton Santos.



- Santos: no dia 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.