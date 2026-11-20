O Botafogo vive uma grande crise ao estacionar nos 42 pontos após ser goleado por 4 a 0 pelo Corinthians. Pelo menos, mesmo que a vantagem para o Z-4 tenha diminuído de cinco pontos para quatro, a situação no Brasileirão ainda é relativamente confortável, com apenas 1,5% de risco de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
A três pontos de se garantir matematicamente na Primeira Divisão em 2027, o Glorioso contou com os tropeços de adversários diretos para não se complicar. Os empates de Grêmio e Mirassol e as derrotas de Internacional e Coritiba ajudaram a não aumentar ainda mais a pressão.
"Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta", disse Tite.
Cobrança a jogadores e técnico
O problema maior no Botafogo é o ambiente interno, que coloca dúvidas para as três últimas rodadas. Desde que Tite assumiu, foram cinco derrotas e apenas dois triunfos, mas o mais alarmante são as atuações e a postura de alguns jogadores.
Por isso, a diretoria foi ao CT Espaço Lonier no treino de quinta-feira (19) para fazer cobranças a técnico e elenco. Há um grande incômodo com alguns nomes que, segundo dados coletados pela comissão técnica, estão com performances muito abaixo, inclusive em dedicação física em campo.
Não à toa, a principal cobrança ao grupo é por mudança de postura em campo. Mas também há insatisfação com Tite, por causa de atuações e algumas decisões de escalação, como Montoro no banco de reservas.
Neste momento, o técnico está pressionado e há dirigentes do clube social que fazem pressão pela demissão. Mas a diretoria entende que não é o momento para trocas, até diante das poucas opções no mercado.
Ainda assim, isso pode mudar caso o Botafogo perca em casa para o São Paulo na segunda-feira (23), o que pode aumentar a pressão e o risco de rebaixamento, a depender dos resultados na 36ª rodada.
O risco de rebaixamento no Brasileirão
1. Chapecoense - 100% rebaixado
2. Remo - 99,9%
3. Grêmio - 70,6%
4. Internacional - 61,5%
5. Corinthians - 26,6%
6. Mirassol - 20,4%
7. Vitória - 14,6%
8. Coritiba - 4,9%
9. Botafogo - 1,5%
10. São Paulo - 0,012%
Jogos que restam ao Botafogo no Brasileirão
- São Paulo: no sábado (23 de novembro), às 20h, no Nilton Santos.
- Bahia: no dia 28 de novembro, às 21h, no Nilton Santos.
- Santos: no dia 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.
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