Torcida do Botafogo é trunfo para clube garantir permanência na Série A do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo é trunfo para clube garantir permanência na Série A do BrasileirãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/11/2026 13:28



O Botafogo aposta no apoio da torcida para sair da crise e conseguir os três pontos que faltam para se livrar do rebaixamento. Para ter casa cheia no confronto contra o São Paulo, na segunda-feira (23) às 20h, no Nilton Santos, a diretoria anunciou promoção de ingressos a partir de R$ 10, além de acompanhante de graça para sócios do Camisa 7.



venda pelo site já começou para sócios do plano 'Glorioso', 'Preto e Escolhido' e 'Plano Branco e Nossa Gente', que já podem fazer o check-in. no início da tarde desta sexta-feira (20) o público em geral e as gratuidades também já podem adquirir as entradas.

Só restará a venda nas bilheterias do Nilton Santos, o que será somente a partir de domingo, às 9h.



Valores dos ingressos para Botafogo x São Paulo



O acesso a todos os setores do Nilton Santos é exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades, devem se cadastrar no site e ter conta na Ingresse.

Leste Superior

Inteira: R$20,00



Meia: R$10,00



CRIA+ – Check-in Grátis



Plano Glorioso – Check-in Grátis + 2 acompanhantes gratuitos – Convidado Glorioso R$8,00



Plano Alvinegro – Check-in Grátis + 2 acompanhantes gratuitos – Convidado Alvinegro R$10,00



Alvinegro OFF Rio: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito



Preto: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito – Convidado Preto R$10,00



Preto OFF Rio: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito



JOIAS DO BAIRRO: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito



ESCOLHIDO Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito



Branco: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito



Branco OFF Rio: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito



NOSSA GENTE: Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito

Leste inferior



Inteira: R$60,00

Meia: R$30,00



CRIA+ – Check-in Grátis



Plano Glorioso – Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito – Convidado Glorioso R$24,00



Plano Alvinegro – Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito – Convidado Alvinegro R$30,00



Alvinegro OFF Rio: R$12,00



Preto: R$18,00 +1 acompanhante gratuito – Convidado Preto R$30,00



Preto OFF Rio: R$24,00



JOIAS DO BAIRRO: R$24,00



ESCOLHIDO: R$30,00



Branco: R$30,00



Branco OFF Rio: R$30,00



NOSSA GENTE: R$30,00

Oeste Inferior



Inteira: R$80,00



Meia: R$40,00

CRIA+ – Check-in Grátis



Plano Glorioso Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito – Convidado Glorioso R$32,00



Plano Alvinegro – Check-in Grátis + 1 acompanhante gratuito – Convidado Alvinegro R$40,00



Alvinegro OFF Rio: R$16,00



Preto: R$24,00 – Convidado Preto R$40,00



Preto OFF Rio: R$32,00



JOIAS DO BAIRRO: R$32,00



ESCOLHIDO: R$40,00



Branco: R$40,00



Branco OFF Rio: R$40,00



NOSSA GENTE: R$40,00



Sul (Visitante)



Inteira: R$40,00



Meia: R$20,00

O check-in Cria+ fica disponível a partir da compra de ingresso de um responsável maior de 18 anos.

Para os casos em que o responsável é sócio Camisa 7, o check-in do Cria+ fica disponível a partir da abertura do plano do responsável, conforme os dias e horários de cada plano.

É obrigatório que o sócio Cria+ tenha seu cadastro como dependente realizado previamente. Além disso, é obrigatório que a biometria da criança seja cadastrada utilizando um documento com foto + CPF; caso não possua, será necessária a apresentação da certidão de nascimento para aprovação do ingresso. Em caso de dúvidas ou dificuldades para realizar a biometria facial, acione o SAC da Ingresse pelo Whatsapp (11 5127-0203).



Outras informações

O Botafogo também vende lugares avulsos em camarotes exclusivos para a sua torcida.

Áreas Premium (exclusivo para a torcida do Botafogo)

Os Camarotes Leste 32 e 34 contam com entrada exclusiva pelo Estacionamento Norte 1 (Rua das Oficinas), proporcionando mais conforto, serviço de alimentação (snacks) e bebidas não alcoólicas.



Já o Camarote Star Lounge oferece uma experiência premium, com serviço de alimentos e bebidas durante todo o evento, incluindo open beer de cerveja Spaten, exclusivamente para maiores de 18 anos. A venda do Star Hospitality para a partida terá início na segunda-feira (02/11), às 10h. Gloriosos e Alvinegros contam com condições especiais de aquisição nesta área. Garanta o seu lugar e confira os valores em botafogo.ingresse.com.

O Estádio Nilton Santos também dispõe de espaços premium para você aproveitar com amigos e família: o Camarote Firezone, Star Arena Kids e o Star Lounge. Os camarotes oferecem serviços diferenciados como open bar, open food, recreação para a criançada, shows ao vivo e muito mais opções de entretenimento.



Atendimento presencial e cadastro PCD



Acontece na bilheteria Oeste do Estádio Nilton Santos, a partir de 22 de Novembro, de 9h às 17h. No dia da partida não haverá atendimento.

Gratuidades



Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos) e idosos (acima de 60) e Pessoas Com Deficiência, que deverão ser obrigatoriamente retiradas online a partir do dia 20/11, após realização de cadastro na plataforma.

No dia 22/11, haverá atendimento para cadastro PCD e dúvidas sobre cadastros na plataforma na Bilheteria Oeste do Estádio Nilton.



Como funciona o cadastro e retirada online de gratuidade:



Cadastro de dependente (menores de 12 anos):

1. O responsável legal deve acessar sua conta na Ingresse e, no menu “Meus Dependentes”, cadastrar os menores de 12 anos.



2. Nos jogos que oferecem gratuidade online para essa faixa etária, os ingressos poderão ser resgatados pelo site e deverão ser atribuídos ao dependente cadastrado. Para concluir o processo, é obrigatório o cadastro facial do dependente.



– Importante: o responsável que resgatar o ingresso do menor precisa ter um ingresso no mesmo setor.



Gratuidade para idosos (60+):



1. O torcedor cadastrado no site deve acessar o evento e buscar pela gratuidade 60+.



2. O sistema, com base nos dados do cadastro, identifica automaticamente quem tem direito e disponibiliza o ingresso correspondente à idade.



Resgate de gratuidade PCD:



1. Após o torcedor realizar o atendimento presencial e apresentar os documentos que comprovam o benefício, o resgate da Gratuidade PCD ficará disponível em sua conta no site.



2. Nos casos em que for comprovada a necessidade de acompanhante, este terá direito a retirar um ingresso de forma gratuita, que deve ser resgatado pelo titular PCD.



– Importante: ambos os ingressos (PCD e Acompanhante) devem ser retirados no mesmo setor.