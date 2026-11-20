Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Danilo avança em recuperação e pode reforçar Botafogo contra São Paulo
Meia está fora de combate desde o último dia 24 e tem treinado normalmente no CT Espaço Lonier; atividades do fim desemana serão decisivas
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Botafogo vende ingressos a partir de R$ 10 contra o São Paulo
Diretoria do Glorioso faz promoção para torcida comparecer em peso mesmo diante do péssimo desempenho do time nas últimas rodadas
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Com Tite pressionado e jogadores cobrados, Glorioso tenta salvar reta final do Brasileirão e afastar de vez risco de rebaixcamento
Botafogo terá desfalque de peso para enfrentar o São Paulo
Huguinho precisará cumprir suspensão e não estará à disposição diante do Tricolor Paulista, segunda-feira (23), no Nilton Santos
Presidente do Botafogo vai ao CT para conversar com Tite e elenco
Goleada sofrida por 4 a 0 para o Corinthians, no Brasileirão, piorou o clima da equipe que segue na luta para se manter na Série A
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