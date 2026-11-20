Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/11/2026 21:41

O meia Danilo, do Botafogo, está perto de retornar aos gramados. Fora de combate desde o último dia 24 de outubro, quando sofreu lesão no músculo adutor da coxa direita no jogo contra o Internacional , o jogador avançou na recuperação e pode ser um reforço importante de Tite na reta final da temporada.

Danilo tem treinado normalmente no CT Espaço Lonier. Apesar disso, as atividades do fim de semana vão ser essenciais para definir se o atleta terá condições de entrar em campo contra o São Paulo, caso não sofra novas dores, segundo o 'ge'. A bola rola na próxima segunda-feira (23), às 20h, no estádio Nilton Santos.

O retorno do jogador pode ganhar ainda mais importância pois Huguinho foi suspenso no último jogo após receber o terceiro cartão amarelo. O volante foi advertido durante a etapa final, por falta cometida em Breno Bidon. Antes, já havia sido punido diante de Vitória (23ª rodada) e Mirassol (28ª rodada).

Desde que se lesionou, Danilo desfalcou o time nos jogos contra o Remo, Atlético-MG e Corinthians. Além disso, o meia também ficou fora da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra o Japão e a Singapura. Durante o período, o jogador seguiu um cronograma de recuperação, com três turnos em alguns dias.

Momento delicado da temporada

O Botafogo vem de uma dura derrota no Campeonato Brasileiro: o time de Tite perdeu por 4 a 0 para o Corinthians na última quarta-feira (18), na Neo Química Arena. O Alvinegro está na 12ª posição da competição, com 42 pontos, quatro acima do Internacional, que abre a zona do rebaixamento.

Agora, a equipe busca resultados positivos nos três jogos restantes – contra São Paulo, Bahia e Santos, sendo este último o único da sequência fora de casa – para garantir a permanência na primeira divisão em 2027.

Para contar com o apoio da torcida neste momento delicado, o Botafogo apostou em uma promoção para o duelo com o São Paulo: o clube anunciou ingressos a partir de R$ 10, além de acompanhante de graça para sócios do Camisa 7.

A venda pelo site já começou para sócios do plano 'Glorioso', 'Preto e Escolhido' e 'Plano Branco e Nossa Gente', que já podem fazer o check-in. O público em geral e as gratuidades também já podem adquirir as entradas. Só restará a venda nas bilheterias do Nilton Santos, o que será somente a partir de domingo, às 9h.