Torcedor do Flamengo celebrou título brasileiro do Rubro-Negro na sede de General Severiano - Reprodução / X

Torcedor do Flamengo celebrou título brasileiro do Rubro-Negro na sede de General SeverianoReprodução / X

Publicado 22/11/2026 16:00 | Atualizado 22/11/2026 16:25

O comunicado aponta que o Botafogo mantém parcerias com companhias de diferentes segmentos visando as melhorias das instalações, que atendem a diversas atividades esportivas do clube, como as categorias de base do futsal na transição para o gramado e o futsal feminino, além de outras modalidades.

"A ativação corporativa teve duração de três dias, com início na sexta-feira e encerramento neste domingo", destaca o texto, ressaltando que o primeiro dia do evento aconteceu normalmente.

"Infelizmente, o episódio relatado ocorreu no penúltimo dia do evento, quando uma pessoa que acompanhava as crianças participantes realizou manifestações com referências e comemorações relacionadas a resultados do Campeonato Brasileiro, em um ambiente que exige, acima de tudo, respeito à instituição que a recebia", ressalta a nota, destacando que ninguém entrou em General Severiano com camisas de outras equipes.

"A administração do Clube, por meio de sua equipe de segurança, interveio imediatamente, fazendo cessar as manifestações. Ainda assim, o episódio ganhou repercussão nas redes sociais, provocando compreensível indignação entre associados e torcedores alvinegros", aponta o comunicado.

O Botafogo, então, pediu desculpas pelo episódio e garantiu que irá multar a empresa responsável pela ativação, além de outras medidas cabíveis. A reportagem tenta contato com o torcedor em questão. O espaço está aberto para manifestações.

Entenda o caso

Torcedor do Flamengo comemora título dentro da sede do Botafogo, durante evento da PSG Academy Créditos: @ManoelaDuarte_ https://t.co/8zKkYWjIds — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2026

O homem acabou expulso do espaço, mas saiu cantando outra canção do Flamengo. A cena irritou botafoguenses e fez uma torcida organizada pedir mais respeito ao Botafogo e menos omissão da diretoria, além de invadir o clube. Não houve registros de agressão.

Ex-vice geral do Botafogo na gestão passada, Vinicius Assumpção compartilhou o vídeo nas redes sociais e foi duro na reclamação. "Vergonha! Absurdo! Comemoração dentro da sede do Botafogo. Estamos mesmos largados e entregues a quem não respeita nossa história. Aliás esta PSG Academy tem contrato com o clube. O que será feito? Acredito que nada! Esses caras deveriam ser expulsos!", criticou.

Veja a nota do Botafogo Social na íntegra

O Botafogo de Futebol e Regatas vem a público manifestar sua profunda contrariedade diante do episódio ocorrido ontem, durante uma ativação envolvendo crianças e adolescentes vinculados a uma parceria corporativa realizada na sede de General Severiano.

Como parte de sua estratégia de modernização, valorização do patrimônio e ampliação dos serviços oferecidos aos associados, o Clube mantém parcerias com empresas de diferentes segmentos, buscando viabilizar melhorias em suas instalações, proporcionar mais conforto aos sócios e oferecer melhores condições para o desenvolvimento de suas modalidades esportivas.

Nesse contexto, a instalação do novo campo de grama sintética de General Severiano foi integralmente viabilizada por meio de uma parceria, sem qualquer custo para o Botafogo, representando um importante investimento na infraestrutura esportiva do Clube.



O espaço atende a diversas atividades esportivas, incluindo as categorias de base do futsal na transição para o gramado, as três primeiras categorias do futebol de onze, o futsal feminino, além de treinamentos e atividades físicas de atletas de outras modalidades. Também é utilizado para locações e atendimento aos sócios-proprietários.

A ativação corporativa teve duração de três dias, com início na sexta-feira e encerramento neste domingo. Durante o primeiro dia, as atividades transcorreram normalmente, sem qualquer intercorrência.



Infelizmente, o episódio relatado ocorreu no penúltimo dia do evento, quando uma pessoa que acompanhava as crianças participantes realizou manifestações com referências e comemorações relacionadas a resultados do Campeonato Brasileiro, em um ambiente que exige, acima de tudo, respeito à instituição que a recebia.

É importante esclarecer que não houve ingresso de qualquer pessoa nas dependências de General Severiano vestindo camisas de outros clubes do futebol do Rio de Janeiro ou de outras agremiações do país. O episódio se restringiu às manifestações realizadas por uma pessoa à paisana, sem qualquer uniforme ou identificação de outro clube.



A administração do Clube, por meio de sua equipe de segurança, interveio imediatamente, fazendo cessar as manifestações. Ainda assim, o episódio ganhou repercussão nas redes sociais, provocando compreensível indignação entre associados e torcedores alvinegros.



O Botafogo pede sinceras desculpas aos seus sócios e à sua imensa torcida pelo ocorrido e informa que aplicará multa contratual à empresa responsável pela ativação, em razão do episódio, além de adotar as demais providências cabíveis para responsabilização pelo ocorrido.



Além disso, serão reforçados os mecanismos de acompanhamento, controle e fiscalização dessas atividades, de modo a impedir que situações dessa natureza voltem a ocorrer em nossas dependências.

General Severiano é a casa do Botafogo. É um patrimônio histórico e afetivo de nossa instituição. Um espaço de convivência, formação, esporte, lazer e entretenimento. Trabalhamos diariamente para oferecer instalações cada vez melhores, ampliar nosso quadro social e fortalecer o orgulho de pertencer a esta instituição centenária.



O Botafogo não abrirá mão do respeito à sua história, à sua identidade e aos valores que representa. Nosso compromisso é garantir que todos aqueles que frequentem o Clube compreendam e respeitem a importância de estar na casa de uma instituição centenária, que tem uma história grandiosa e uma torcida apaixonada.

