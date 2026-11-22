Torcedores do Botafogo em protesto no Nilton Santos - Reprodução / X

Torcedores do Botafogo em protesto no Nilton SantosReprodução / X

Publicado 22/11/2026 17:31

Torcedores do Botafogo aproveitaram o domingo (22) sem jogos do Alvinegro pelo Brasileiro para realizarem um protesto em frente ao estádio do Nilton Santos, localizado no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os botafoguenses tiveram como principal pauta o pedido pela saída de Léo Coelho, executivo de futebol do clube carioca.

A manifestação aconteceu durante o treino do Botafogo na parte da tarde deste domingo (22). Além dos ataques ao dirigente, os torcedores também chamaram o Alvinegro de "time sem vergonha". A Polícia Militar chegou no local para aumentar a segurança.

O Botafogo vive uma grande crise com uma péssima campanha no segundo turno. No total, o clube carioca conseguiu apenas quatro vitórias em 16 partidas. São oito derrotas e mais quatro empates. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o risco de rebaixamento é de 3%.

O problema maior no Botafogo é o ambiente interno, que coloca dúvidas para as três últimas rodadas. Desde que Tite assumiu, foram cinco derrotas e apenas dois triunfos, mas o mais alarmante são as atuações e a postura de alguns jogadores.

Não à toa, a principal cobrança ao grupo é por mudança de postura em campo. Mas também há insatisfação com Tite, por causa de atuações e algumas decisões de escalação, como Montoro no banco de reservas.

Neste momento, o técnico está pressionado e há dirigentes do clube social que fazem pressão pela demissão. Mas a diretoria entende que não é o momento para trocas, até diante das poucas opções no mercado.

Ainda assim, isso pode mudar caso o Botafogo perca em casa para o São Paulo na segunda-feira (23), o que pode aumentar a pressão e o risco de rebaixamento, a depender dos resultados na 36ª rodada.

Planejamento para 2027

A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já está de olho no ano que vem. O clube carioca tem um acordo com meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e as partes já chegaram a um acerto para que o o jovem atue no futebol brasileiro no ano que vem.

Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.



Além disso, o clube de General Severiano deseja aumentar a capacidade do Nilton Santos e também montar um elenco mais forte para Tite, que tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. O planejamento passa pela manutenção de peças importantes do grupo como Montoro e Danilo. Um dos nomes ventilados para o ano que vem é o do volante Gregore.