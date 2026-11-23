Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier Vítor Silva / Botafogo
Onde assistir?
Como chega o Botafogo
A grande novidade para a partida deve ser o retorno de Danilo, recuperado de lesão muscular na coxa direita. Ferraresi e Domingos Andrade, que foram convocados na Data Fifa, estarão de volta. Por outro lado, Huguinho terá de cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo.
Como chega o São Paulo
O Tricolor Paulista ficará sem Artur no confronto, já que o atacante está emprestado pelo Botafogo e não houve o pagamento da multa para que atuasse. Rafael Tolói, com lesão muscular na coxa direita, é outro desfalque. Já Newton, Bobadilla e Luciano voltam a ficar à disposição do treinador.
Ficha técnica
Data e hora: 23/11/2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Auxiliares: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Domingos Andrade, Danilo e Ziyech (Medina); Montoro, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.
SÃO PAULO: Rafael, Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia, Lucas e Iago; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
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