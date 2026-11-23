JP Magalhães (E) e De Alba selam parceria pela SAF do GloriosoDivulgação/Botafogo
Botafogo receberá novo aporte para pagar pendências com elenco
Nova ajuda financeira da GDA Luma ajudará o Glorioso a quitar os compromissos dos últimos dois meses e décimo terceiro com jogadores
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Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem
Times vão se enfrentar nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Torcedores do Botafogo protestam e pedem saída de dirigente
Alvinegro tem compromisso contra o São Paulo, no Nilton Santos, nesta segunda-feira (23); partida pode selar permanência na Série A
Botafogo se desculpa por celebração de flamenguista na sede do clube
Alvinegro afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que aplicará uma multa à empresa que organizou o encontro, além de outras medidas
Torcedor do Fla comemora título na sede do Botafogo e aumenta pressão
Diretoria do clube social já era alvo de críticas pela situação delicada vivida pelo Glorioso no Brasileirão e ganhou mais um problema
Danilo avança em recuperação e pode reforçar Botafogo contra São Paulo
Meia está fora de combate desde o último dia 24 e tem treinado normalmente no CT Espaço Lonier; atividades do fim desemana serão decisivas
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