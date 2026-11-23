JP Magalhães (E) e De Alba selam parceria pela SAF do Glorioso - Divulgação/Botafogo

JP Magalhães (E) e De Alba selam parceria pela SAF do GloriosoDivulgação/Botafogo

Publicado 23/11/2026 13:14

Botafogo terá uma ajuda da GDA Luma para terminar o ano com as contas em dia. O Alvinegro deve receber um novo aporte financeiro do novo investidor até o fim de 2026 para quitar os compromissos como salários, décimo terceiro e férias, de acordo com o "Canal do Anderson Motta". A operação gira em torno de 13 milhões de dólares (R$ 77,4 milhões).

Em 2026, a GDA Luma já injetou 61 milhões de dólares (R$ 363,4 milhões) no Botafogo em empréstimo DIP, que é uma linha de crédito para empresas em recuperação judicial. A operação foi semelhante ao que Marcos Lamacchia fez com o Vasco. Com o novo aporte, o Alvinegro terminará o ano tendo recebido 74 milhões de dólares (R$ 440,9 milhões) do novo investidor.

Futura proprietária do Botafogo, a GDA Luma aguarda a aprovação do plano de credores da recuperação judicial para assumir a SAF. A empresa é liderada pelo empresário mexicano Gabriel De Alba, que já atua como o novo investidor e já participa de decisões ligadas ao futebol e à reestruturação do clube. Por enquanto, o associativo tem o controle do futebol e detém 99,8% dos direitos da sociedade anônima.

Todo o investimento realizado pela GDA Luma até o momento ajudou o Botafogo a quitar pendências urgentes, como dívidas com a MLS, salários atrasados e direitos de imagem. Com isso, o Alvinegro conseguiu se livrar de transfer bans e voltou a ficar novamente apto para contratar jogadores. Agora, o novo aporte servirá para pagar contas como salários, direitos de imagem, décimo terceiro e férias.

Em meio a transição de poder fora das quatro linhas, o Botafogo ainda precisa definir o futuro dentro de campo. O Alvinegro enfrenta o São Paulo, nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão. Ainda sem convencer desde a chegada de Tite, o Glorioso ainda corre risco de rebaixamento para a Série B, mas ainda depende de si para confirmar a permanência.

Após enfrentar o São Paulo, o Botafogo terá mais dois compromissos na reta final do Brasileirão. O primeiro deles será contra o Bahia, no sábado (28), às 21h (de Brasília), pela 37ª rodada, enquanto o outro será diante do Santos, no dia 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro, pela última rodada da competição nacional. Até lá, a expectativa é que confirme a permanência.