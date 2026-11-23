Botafogo tem histórico recente positivo no Nilton Santos contra o São Paulo - Divulgação / Botafogo

Botafogo tem histórico recente positivo no Nilton Santos contra o São PauloDivulgação / Botafogo

Publicado 23/11/2026 16:22

encarar o São Paulo, nesta segunda-feira (23), precisando de uma vitória para praticamente encerrar as possibilidades de rebaixamento, que só se agravaram nas últimas rodadas. Para isso, o clube conta com uma invencibilidade de sete anos contra o Tricolor Paulista dentro do Nilton Santos. Botafogo vai, nesta segunda-feira (23), precisando de uma vitória para praticamente encerrar as possibilidades de rebaixamento, que só se agravaram nas últimas rodadas. Para isso, o clube conta com uma invencibilidade de sete anos contra o Tricolor Paulista dentro do Nilton Santos.

Leia mais: Botafogo receberá novo aporte para pagar pendências com elenco

A última partida que o adversário venceu foi no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019. Naquela oportunidade, Hernanes, que ainda estava em atividade, marcou para abrir o placar. Depois, João Paulo, ex-Botafogo, buscou o empate no fim do primeiro tempo e, apenas nos acréscimos da segunda etapa, o atacante Pablo surgiu para bater o Alvinegro.

Desde então, houve muitas mudanças em ambas as equipes, principalmente no Botafogo. Mesmo assim, o Tricolor Paulista não conseguiu voltar a vencer no Rio de Janeiro. O Glorioso caiu para a Série B em 2020, tornou-se SAF oficialmente em 2022, mudou a grama natural para o sintético no Nilton Santos em 2023, conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024 e, inclusive, eliminou o São Paulo nas quartas da competição.

Leia mais: Torcedores do Botafogo protestam e pedem saída de dirigente

Em meio a todas essas mudanças, foram seis jogos ao todo: quatro vitórias do Botafogo e dois empates, contando o jogo de ida do mata-mata da Libertadores, o que dá um aproveitamento favorável de 77,8%. Se for considerar apenas o Brasileirão, o Alvinegro conquistou 13 pontos de 15 possíveis.

Cenário atual do Botafogo

Hoje, o Glorioso se encontra no 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Mesmo que o cenário aparente ser relativamente tranquilo, a equipe está passando pela pior fase nesta temporada.

Leia mais: Botafogo se desculpa por celebração de flamenguista na sede do clube

Na 28ª rodada, Tite foi contratado para ocupar o lugar de Rodrigo Bellão, que comandava o time de forma interina, com o objetivo de se classificar para uma fase preliminar da Libertadores e garantir com antecedência o fim da possibilidade de queda. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), expostos no site "Probabilidades no Futebol", o risco é de apenas 1,7%.

Porém, a fase ruim acabou se arrastando mesmo com a mudança no comando. Em oito partidas, o Alvinegro conquistou apenas duas vitórias, com um empate e cinco derrotas. Esse histórico fez uma vantagem de 7 pontos para o Z-4 cair para apenas 4, com a possibilidade de ficar apenas 1, a depender dos resultados da 36ª rodada.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza