Léo Linck defende o Estrela Amadora, de Portugal, por empréstimo - Reprodução/Instagram @leolinck_01

Léo Linck defende o Estrela Amadora, de Portugal, por empréstimoReprodução/Instagram @leolinck_01

Publicado 23/11/2026 18:45

Léo Linck voltou a ser decisivo com a camisa do Estrela da Amadora . O goleiro brasileiro protagonizou uma defesa espetacular na reta final da partida contra o Portimonense, preservou a vantagem de 1 a 0 e foi fundamental para garantir a classificação da equipe à quarta fase da Taça de Portugal.

Leia mais: Botafogo receberá novo aporte para pagar pendências com elenco



O lance reforça o bom momento vivido pelo ex-Botafogo no futebol português. Recentemente, Linck já havia se destacado diante do Benfica, pelo Campeonato Português, quando teve duas defesas eleitas entre as melhores da rodada. Agora, voltou a mostrar sua importância em um confronto decisivo pela competição nacional. Após a classificação, o goleiro valorizou o desempenho coletivo da equipe e a importância de avançar na Taça Portugal.



“Foi uma grande partida de todo o time. Valorizar a entrega de todo o grupo, que foi primordial para esse triunfo muito importante diante do nosso torcedor. Enfrentamos um adversário forte e qualificado. Graças a Deus, conseguimos impor o nosso jogo e conseguimos uma vitória muito importante, que nos garante na próxima fase da Taça e que era o nosso principal objetivo”, afirmou.



O brasileiro também comentou o momento individual e destacou a dedicação nos treinamentos como parte do desempenho apresentado em campo. Para Linck, a defesa nos minutos finais teve um significado especial, principalmente pelo impacto direto no resultado. O lance reforça o bom momento vivido pelo ex-Botafogo no futebol português. Recentemente, Linck já havia se destacado diante do Benfica, pelo Campeonato Português, quando teve duas defesas eleitas entre as melhores da rodada. Agora, voltou a mostrar sua importância em um confronto decisivo pela competição nacional. Após a classificação, o goleiro valorizou o desempenho coletivo da equipe e a importância de avançar na Taça Portugal.“Foi uma grande partida de todo o time. Valorizar a entrega de todo o grupo, que foi primordial para esse triunfo muito importante diante do nosso torcedor. Enfrentamos um adversário forte e qualificado. Graças a Deus, conseguimos impor o nosso jogo e conseguimos uma vitória muito importante, que nos garante na próxima fase da Taça e que era o nosso principal objetivo”, afirmou.O brasileiro também comentou o momento individual e destacou a dedicação nos treinamentos como parte do desempenho apresentado em campo. Para Linck, a defesa nos minutos finais teve um significado especial, principalmente pelo impacto direto no resultado.

Confira mais: Torcedores do Botafogo protestam e pedem saída de dirigente



“Fico feliz pelo momento que venho vivendo aqui no Estrela. É um orgulho para mim poder representar as cores da equipe e ajudar em uma vitória como essa. Tenho trabalhado bastante durante os treinos e sempre com o objetivo de evoluir. Me dedico muito e fico muito feliz com uma defesa como essa. É como se fosse um gol. Nós, goleiros, fazemos os nossos ‘gols’ em momentos como esse. Tudo isso só é possível graças ao trabalho de todos”, completou o goleiro. “Fico feliz pelo momento que venho vivendo aqui no Estrela. É um orgulho para mim poder representar as cores da equipe e ajudar em uma vitória como essa. Tenho trabalhado bastante durante os treinos e sempre com o objetivo de evoluir. Me dedico muito e fico muito feliz com uma defesa como essa. É como se fosse um gol. Nós, goleiros, fazemos os nossos ‘gols’ em momentos como esse. Tudo isso só é possível graças ao trabalho de todos”, completou o goleiro.

Revelado na base do Athletico-PR, clube em que esteve presente desde o sub-15, Léo Linck teve passagem sem brilho pelo Botafogo. Contratado em janeiro de 2025, o arqueiro foi reserva de John no primeiro semestre e, após a saída do titular, passou a disputar vaga com Raúl e Neto, também contratados para a posição.

Em 2026, conseguiu ser titular em alguns jogos, mas foi contestado por parte da torcida e não conseguiu se firmar. Da mesma forma, os dois concorrentes também não puderam tomar conta da vaga em 2026. Com isso, o Botafogo se desfez dos três, e trouxe Gabriel Batista e Warleson do futebol europeu para a posição.

Leia também: Botafogo se desculpa por celebração de flamenguista na sede do clube

Hoje, emprestado pelo Alvinegro ao Estrela Amadora até junho do ano que vem, Léo Linck vive sua primeira experiência no futebol internacional. A oportunidade acontece após longo período de formação no futebol brasileiro, que rendeu até convocação para a Seleção sub-20, mas ainda não para a principal.