Léo Linck defende o Estrela Amadora, de Portugal, por empréstimoReprodução/Instagram @leolinck_01
O lance reforça o bom momento vivido pelo ex-Botafogo no futebol português. Recentemente, Linck já havia se destacado diante do Benfica, pelo Campeonato Português, quando teve duas defesas eleitas entre as melhores da rodada. Agora, voltou a mostrar sua importância em um confronto decisivo pela competição nacional. Após a classificação, o goleiro valorizou o desempenho coletivo da equipe e a importância de avançar na Taça Portugal.
“Foi uma grande partida de todo o time. Valorizar a entrega de todo o grupo, que foi primordial para esse triunfo muito importante diante do nosso torcedor. Enfrentamos um adversário forte e qualificado. Graças a Deus, conseguimos impor o nosso jogo e conseguimos uma vitória muito importante, que nos garante na próxima fase da Taça e que era o nosso principal objetivo”, afirmou.
O brasileiro também comentou o momento individual e destacou a dedicação nos treinamentos como parte do desempenho apresentado em campo. Para Linck, a defesa nos minutos finais teve um significado especial, principalmente pelo impacto direto no resultado.
“Fico feliz pelo momento que venho vivendo aqui no Estrela. É um orgulho para mim poder representar as cores da equipe e ajudar em uma vitória como essa. Tenho trabalhado bastante durante os treinos e sempre com o objetivo de evoluir. Me dedico muito e fico muito feliz com uma defesa como essa. É como se fosse um gol. Nós, goleiros, fazemos os nossos ‘gols’ em momentos como esse. Tudo isso só é possível graças ao trabalho de todos”, completou o goleiro.
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