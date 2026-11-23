Empate alvinegro no sufoco. Em jogo tenso, o Botafogo buscou igualdade em 1 a 1 com o São Paulo, nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado evitou derrota que deixaria o Glorioso na beira da zona do rebaixamento, mas não livrou a equipe de dose de emoção na próxima rodada. Pedro Lima abriu o placar no primeiro tempo, e Tiquinho Soares arrancou um pontinho na etapa final.
Com o empate, o Alvinegro ficou na 14ª posição, com 43 pontos, três de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time dentro do Z-4, mas ainda tem um jogo a cumprir. O Botafogo volta a campo no sábado (28), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, também no Nilton Santos, para tentar enfim garantir um lugar na Série A em 2027.
fotogaleria
Botafogo pressiona, mas sai atrás
Com postura diferente dos últimos jogos, o Botafogo começou pressionando com e sem a bola. O primeiro susto foi com Ziyech, logo aos 2 minutos. Medina escapou pela esquerda e rolou para o marroquino chapar, da entrada da área, raspando o ângulo da baliza tricolor. Em seguida, o africano deixou Tiquinho na cara do gol, mas o centroavante parou em defesa de Rafael.
O São Paulo demorou para acordar, mas respondeu com bola na rede. Aos 28 minutos, após lançamento do goleiro tricolor e “casquinha” de Calleri, o jovem lateral-direito Pedro Lima recebeu bolão de Luciano nas costas da defesa e deslocou Gabriel Batista para abrir o placar. Inofensivo após o gol, o Botafogo foi para o intervalo em meio a vaias e xingamentos a Tite.
Glorioso busca empate na marra
Confiante, o São Paulo só não ampliou a vantagem aos 15 minutos do segundo tempo por um "milagre" de Gabriel Batista. Primeiro, o goleiro foi buscar cabeceio de Calleri, que acabou resvalando na trave. No rebote, o arqueiro ainda parou chute à queima roupa de Bobadilla.
Pressionado pela equipe paulista e vaiado pela própria torcida, o Botafogo vivia momento difícil no jogo, quando brilhou a estrela de Tiquinho Soares. Após chute de fora da área de Montoro, o centroavante aproveitou rebote de Rafael para finalizar forte e empatar o marcador aos 36 do segundo tempo. Depois, em momento de "abafa" botafoguense, o clima esquentou e os laterais Marçal e Wendell anotaram uma expulsão para cada lado.
Botafogo 1x1 São Paulo
Brasileirão - 36ª rodada
Data e hora: 23/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Gols: Pedro Lima, 28' do 1ºT (0-1); Tiquinho, aos 36' do 2ºT (1-1) Cartões amarelos: Newton (SAO), Osorio (SAO), Rafael (SAO), Pedro Lima (SAO), Ferraresi (BOT), Wendell (SAO) Cartões vermelhos: Marçal (BOT), Wendell (SAO)
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
BOTAFOGO (Técnico: Tite) Gabriel Batista; Marçal, Vitinho, Justino (Danilo), Ferraresi e Alex Telles; Allan (Edenilson), Medina (Arthur Cabral) e Ziyech (Montoro); Matheus Martins (Kauã Toledo) e Tiquinho Soares.
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior) Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Djhordney (Danielzinho), Bobadilla (Pedro Bezerra) e Iago (Wendell); Luciano (Lucca) e Calleri.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.