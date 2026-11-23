Tiquinho Soares estava sem marcar há quatro jogos - Vitor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares estava sem marcar há quatro jogosVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/11/2026 22:35

Autor do gol que garantiu empate em 1 a 1 do Botafogo com o São Paulo , nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão, Tiquinho Soares reconheceu a importância de marcar e somar pontos. Porém, apesar de celebrar a bola na rede, o centroavante admitiu que o resultado não foi o esperado e reclamou da postura do árbitro da partida.

"É sempre bom o atacante fazer gol. Ainda mais em uma altura em que a gente estava perdendo o jogo. Fico feliz, mas não é o resultado que a gente queria. Mas, pela circunstância do jogo, pela circunstância do campeonato, pontuar é sempre bom. É levantar a cabeça, já tem um próximo jogo muito difícil, então é seguir trabalhando e ter a confiança que as coisas vão melhorar", iniciou Tiquinho, após o jogo, em entrevista ao "Prime Video".

A reta final do empate entre o Glorioso e o Tricolor Paulista foi marcada por expulsões diretas para os dois lados. Em momento de "abafa" do Botafogo após o gol de empate, Marçal deu cotovelada em Calleri durante disputa por espaço e foi expulso sem consulta ao VAR. Minutos depois, o lateral são-paulino Wendell também foi para o chuveiro mais cedo. Para Tiquinho, a atuação de André Luiz Skettino Policarpo Bento, o árbitro da partida, atrapalhou a pressão alvinegra pelo gol da virada.

Confira mais: Botafogo receberá novo aporte para pagar pendências com elenco

"Eu fui falar com ele para deixar o jogo rolar. Ele conversa muito. Quem está precisando ganhar não quer ficar escutando toda hora o árbitro. Mas acho que foi um jogo parelho, muita 'porrada'", analisou Tiquinho, enfatizando os lances fortes nos minutos finais.

Como foi o gol de Tiquinho?

Pressionado pela equipe paulista e vaiado pela própria torcida, o Botafogo vivia momento difícil na reta final do segundo tempo, quando brilhou a estrela de Tiquinho Soares. Após chute de fora da área de Montoro, o centroavante aproveitou rebote de Rafael para finalizar forte e empatar o marcador aos 36 do segundo tempo. A bola na rede reanimou o Glorioso, que passou a dominar o jogo, mas não conseguiu a virada.

Situação na tabela e próximo jogo

Com o empate, o Alvinegro ficou na 14ª posição, com 43 pontos, três de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time dentro do Z-4, mas ainda tem um jogo a cumprir. O Botafogo volta a campo no sábado (28), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, também no Nilton Santos, para tentar enfim garantir um lugar na Série A em 2027.