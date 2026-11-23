Tiquinho Soares estava sem marcar há quatro jogosVitor Silva / Botafogo
Tiquinho celebra gol de empate, mas reclama de juiz: 'Conversa muito'
Atacante garantiu 1 a 1 do Botafogo contra o São Paulo já no fim do segundo tempo; reta final do jogo foi marcada por expulsões
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Botafogo empata com São Paulo e ainda pode cair no Brasileirão
Em jogo brigado, Glorioso arrancou igualdade com gol de Tiquinho Soares na reta final; resultado não garante permanência na Série A
Emprestado pelo Botafogo, goleiro decide classificação em Portugal
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Alvinegro mantém uma invencibilidade de sete anos contra o Tricolor Paulista no Rio e acredita que pode ser o trunfo para a vitória
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Nova ajuda financeira da GDA Luma ajudará o Glorioso a quitar os compromissos dos últimos dois meses e décimo terceiro com jogadores
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Times vão se enfrentar nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
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