Tite, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva - Reprodução / Botafogo TV

Tite, técnico do Botafogo, em entrevista coletivaReprodução / Botafogo TV

Publicado 23/11/2026 23:35

Tite admitiu resultado "amargo", mas preferiu focar no lado positivo do empate em 1 a 1 do Botafogo com o São Paulo, nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão. Apesar de a igualdade no placar ter colocado o Glorioso em risco na parte debaixo da tabela, o treinador exaltou a mudança de esquema no intervalo, que, segundo ele. melhorou o volume de jogo alvinegro no segundo tempo.

"(Empate) Amargo para todos nós. Tivemos primeiros 15 minutos bem, o São Paulo equilibrou, melhorou e terminou melhor, especialmente depois do gol até nós assimilarmos. O segundo tempo foi nosso, criando possibilidades, colocando volume, com possibilidade real de fazer a virada, o que não se concretizou", analisou Tite, em entrevista coletiva.

Em seguida, o técnico, que soma apenas duas vitórias nos primeiros nove jogos à frente do clube, reconheceu o quão difícil seria a equipe conseguir a virada na reta final, após o gol de Tiquinho Soares. No entanto, mantendo o olhar otimista, reafirmou a busca por equilíbrio e enalteceu o retorno do volante Danilo.

"O dado de viradas de resultado é estatisticamente de todo o campeonato. Normalmente, quem sai na frente joga com o emocional, ainda mais nesse momento. O que estamos buscando é o equilíbrio da equipe. Mudamos o sistema do primeiro para o segundo tempo e a equipe cresceu, com menos um defensor e mais um articulador no meio. Temos o retorno do Danilo que é importante. É um jogador de Seleção. É a busca por um equilíbrio maior", completou.



Marcelo de Lima Henrique reprova arbitragem

Consultor de arbitragem do Botafogo, o ex-juiz Marcelo de Lima Henrique também pediu a palavra na entrevista coletiva, para reclamar da atuação de André Luiz Skettino Policarpo Bento, o árbitro da partida. O profissional foi questionado pela atuação, sua sexta na Série A, marcada principalmente pelas expulsões dos laterais Marçal e Wendell.

"A gente saiu desse jogo de hoje muito preocupado, essa é a palavra. Desde que saiu a arbitragem para essa partida, a gente ficou um pouco preocupado analisando a complexidade dessa fase: São Paulo com 44 pontos, Botafogo com 42, dois gigantes brigando na parte debaixo da tabela com outros gigantes", iniciou Marcelo de Lima Henrique.

"Ficamos preocupados não pela idoneidade, mas pela qualificação e experiencia do André Bento por estar dirigindo apenas a sexta partida de Série A. O Botafogo não quer estar falando de arbitragem. Ah, quando errarem a favor do Botafogo você vai falar? Sim, não há nenhum problema nisso. Temos que furar essa bolha e elevar o nível (da arbitragem)", prosseguiu.

Por fim, o ex-árbitro questionou a não-expulsão do zagueiro Luis Osório, por falta no lateral alvinegro Vitinho, em escapada que, segundo ele, seria uma chance clara de gol. A principal reclamação foi a ausência de consulta ao VAR para a decisão.

"Teve um lance capital aos 30 minutos do primeiro tempo com Vitinho, que teve uma oportunidade clara de gol para marcar. O jogador do São Paulo cometeu uma infração onde o Vitinho teria possibilidade de domínio, bola à feição, tinha direção, não tinha mais defensores e a distancia era muito curta. O árbitro resolveu aplicar cartão amarelo. Até entendo ali não ter dado o vermelho, mas o VAR deveria ter chamado. VAR foi feito para esses lances", completou Marcelo de Lima Henrique.

