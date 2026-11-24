Marcelo de Lima Henrique, assessor de arbitragem do Botafogo - Reprodução / Botafogo TV

Marcelo de Lima Henrique, assessor de arbitragem do BotafogoReprodução / Botafogo TV

Publicado 24/11/2026 07:41 | Atualizado 24/11/2026 10:12

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O profissional do Glorioso criticou a atuação de André Luiz Skettino Policarpo Bento, responsável por apitar o duelo: “Saímos do jogo muito preocupados. Desde que saiu a designação da arbitragem para essa partida, ficamos um pouco preocupados, analisando a complexidade da fase da competição. Ficamos preocupados não pela idoneidade da arbitragem, mas pela qualificação e experiência do André Bento”.



“Vimos um jogo truncado, com vantagens não aplicadas. Um jogo travado, em que as duas equipes queriam jogar bola. Há um dano ao futebol. Que a Comissão da CBF tenha mais zelo. Vamos entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem”, complementou.



Para Marcelo de Lima Henrique, Osorio deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo, por falta cometida em Vitinho. No lance, o lateral-direito do Alvinegro entraria cara a cara com o goleiro, mas acabou derrubado. O defensor do Tricolor Paulista levou cartão amarelo. O VAR, liderado por Emerson de Almeida Ferreira, também não passou ileso das reclamações.



“Tivemos um lance capital no primeiro tempo, aos 30 minutos, onde o Vitinho teve uma oportunidade clara de gol. A regra diz ‘oportunidade clara de gol’, e o jogador do São Paulo (Osorio) cometeu uma infração. O Vitinho teria uma possibilidade de domínio, como diz a regra. Não havia mais defensores e a distância era muito curta”, explicou.



“O árbitro resolveu dar cartão amarelo. Eu até entendo, o lance é muito rápido, mas o VAR deveria ter chamado para a análise. A Comissão tem pregado muito menos arbitragem e mais futebol. Concordo, bacana, mas o VAR foi feito para esses lances”, complementou. O profissional do Glorioso criticou a atuação de André Luiz Skettino Policarpo Bento, responsável por apitar o duelo: “Saímos do jogo muito preocupados. Desde que saiu a designação da arbitragem para essa partida, ficamos um pouco preocupados, analisando a complexidade da fase da competição. Ficamos preocupados não pela idoneidade da arbitragem, mas pela qualificação e experiência do André Bento”.“Vimos um jogo truncado, com vantagens não aplicadas. Um jogo travado, em que as duas equipes queriam jogar bola. Há um dano ao futebol. Que a Comissão da CBF tenha mais zelo. Vamos entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem”, complementou.Para Marcelo de Lima Henrique, Osorio deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo, por falta cometida em Vitinho. No lance, o lateral-direito do Alvinegro entraria cara a cara com o goleiro, mas acabou derrubado. O defensor do Tricolor Paulista levou cartão amarelo. O VAR, liderado por Emerson de Almeida Ferreira, também não passou ileso das reclamações.“Tivemos um lance capital no primeiro tempo, aos 30 minutos, onde o Vitinho teve uma oportunidade clara de gol. A regra diz ‘oportunidade clara de gol’, e o jogador do São Paulo (Osorio) cometeu uma infração. O Vitinho teria uma possibilidade de domínio, como diz a regra. Não havia mais defensores e a distância era muito curta”, explicou.“O árbitro resolveu dar cartão amarelo. Eu até entendo, o lance é muito rápido, mas o VAR deveria ter chamado para a análise. A Comissão tem pregado muito menos arbitragem e mais futebol. Concordo, bacana, mas o VAR foi feito para esses lances”, complementou.

A expulsão de Marçal



Marcelo de Lima Henrique ressaltou não ter concordado com a expulsão de Marçal, já nos acréscimos do segundo tempo. Em disputa de bola pelo alto, o lateral-esquerdo do Botafogo acertou o braço no rosto de Calleri, atacante do São Paulo.



“Futebol é esporte de contato. As partes sensíveis têm que ser protegidas, mas se olharmos as imagens, vamos ver que o Marçal coloca o braço no ombro do Calleri. E o VAR tem a imagem. O Calleri faz um movimento até mais brusco em direção ao braço do Marçal. O braço resvala na cabeça dele, que faz todo aquele teatro. O VAR deveria ter recomendado revisão”, analisou.

Situação no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Botafogo não conseguiu respirar e se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, ocupa a 14ª posição e soma 43 pontos – três a mais do que o Corinthians, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos.



O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Alvinegro fechará a temporada diante do Santos, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, na Vila Belmiro.