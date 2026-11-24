Marçal em ação pelo Botafogo diante do São Paulo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Marçal em ação pelo Botafogo diante do São Paulo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/11/2026 11:24

Botafogo O árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento explicou a expulsão de Marçal nos acréscimos da etapa final no empate por 1 a 1 entre e São Paulo , segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo do Glorioso recebeu cartão vermelho por acertar o braço no rosto de Calleri, atacante do Tricolor Paulista. Depois, o defensor ainda reclamou antes de sair do gramado, conforme relatado na súmula do confronto.

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“Por o mesmo (Marçal) atingir seu adversário, Sr. Jonathan Calleri, com uma cotovelada na cabeça, quando a bola ainda não era objeto de disputa. O atleta atingido seguiu no jogo após atendimento médico. Informo que após a expulsão o jogador infrator veio em minha direção de maneira desrespeitosa e agressiva, com dedo em riste proferindo as seguintes palavras: ‘Você é cego? Olha o que você tá fazendo com o jogo. Eu não fiz nada”, escreveu o juiz.



“Informo ainda que o mesmo após ser expulso, saindo do campo de jogo, golpeia com uma braçada no pescoço o seu adversário Sr. Pablo Gonçalves Maia, tendo que ser contido pelos seus companheiros de equipe”, complementou. “Por o mesmo (Marçal) atingir seu adversário, Sr. Jonathan Calleri, com uma cotovelada na cabeça, quando a bola ainda não era objeto de disputa. O atleta atingido seguiu no jogo após atendimento médico. Informo que após a expulsão o jogador infrator veio em minha direção de maneira desrespeitosa e agressiva, com dedo em riste proferindo as seguintes palavras: ‘Você é cego? Olha o que você tá fazendo com o jogo. Eu não fiz nada”, escreveu o juiz.“Informo ainda que o mesmo após ser expulso, saindo do campo de jogo, golpeia com uma braçada no pescoço o seu adversário Sr. Pablo Gonçalves Maia, tendo que ser contido pelos seus companheiros de equipe”, complementou.

Botafogo mostrou insatisfação depois da partida



Assessor de arbitragem do Botafogo, Marcelo de Lima Henrique se pronunciou e criticou a atuação não só do juiz durante os 90 minutos, mas também do VAR, comandado por Emerson de Almeida Ferreira. O profissional do Glorioso ainda analisou a expulsão de Marçal.



“Futebol é esporte de contato. As partes sensíveis têm que ser protegidas, mas se olharmos as imagens, vamos ver que o Marçal coloca o braço no ombro do Calleri. E o VAR tem a imagem. O Calleri faz um movimento até mais brusco em direção ao braço do Marçal. O braço resvala na cabeça dele, que faz todo aquele teatro. O VAR deveria ter recomendado revisão”, avaliou.

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Situação no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Botafogo não conseguiu respirar e se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, ocupa a 14ª posição e soma 43 pontos – três a mais do que o Corinthians, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos.



O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Alvinegro fechará a temporada diante do Santos, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, na Vila Belmiro.