Marçal em ação pelo Botafogo diante do São Paulo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
“Por o mesmo (Marçal) atingir seu adversário, Sr. Jonathan Calleri, com uma cotovelada na cabeça, quando a bola ainda não era objeto de disputa. O atleta atingido seguiu no jogo após atendimento médico. Informo que após a expulsão o jogador infrator veio em minha direção de maneira desrespeitosa e agressiva, com dedo em riste proferindo as seguintes palavras: ‘Você é cego? Olha o que você tá fazendo com o jogo. Eu não fiz nada”, escreveu o juiz.
“Informo ainda que o mesmo após ser expulso, saindo do campo de jogo, golpeia com uma braçada no pescoço o seu adversário Sr. Pablo Gonçalves Maia, tendo que ser contido pelos seus companheiros de equipe”, complementou.
Botafogo mostrou insatisfação depois da partida
“Futebol é esporte de contato. As partes sensíveis têm que ser protegidas, mas se olharmos as imagens, vamos ver que o Marçal coloca o braço no ombro do Calleri. E o VAR tem a imagem. O Calleri faz um movimento até mais brusco em direção ao braço do Marçal. O braço resvala na cabeça dele, que faz todo aquele teatro. O VAR deveria ter recomendado revisão”, avaliou.
Situação no Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Alvinegro fechará a temporada diante do Santos, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, na Vila Belmiro.
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