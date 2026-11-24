Wendell acertou Arthur Cabral com as pontas da chuteira e acabou expulso em Botafogo 1x 1 São Paulo - Reprodução de vídeo/CBF

Wendell acertou Arthur Cabral com as pontas da chuteira e acabou expulso em Botafogo 1x 1 São PauloReprodução de vídeo/CBF

Publicado 24/11/2026 12:48

ll, sem compartilhar a conversa sobre um possível cartão vermelho para Osorio por falta em Vitinho no primeiro tempo. O Botafogo saiu na bronca com a arbitragem no empate em 1 a 1 com o São Paulo , no Nilton Santos. A principal reclamação, entretanto, ficou sem resposta, já que a CBF divulgou o áudio do VAR apenas da expulsão de Wende

O lance foi considerado 'capital' pelo assessor de arbitragem do Glorioso, Marcelo de Lima Henrique. O lateral sofreu falta quando receberia a bola cara a cara com o goleiro e o defensor ficou apenas com o cartão amarelo.

"A regra diz ‘oportunidade clara de gol’, e o jogador do São Paulo (Osorio) cometeu uma infração. O Vitinho teria uma possibilidade de domínio, como diz a regra. Não havia mais defensores e a distância era muito curta”, disse Marcelo.



Já o lance revisado pelo VAR e cujo áudio foi divulgado pela CBF também chamou a atenção. Afinal, André Luiz Skettino Policarpo Bento nem sequer marcou falta em lance duro de Wendell em Arthur Cabral. E acabou salvo pelo árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira.

“Eu quero ver se tem um contato pleno, porque tem intensidade. OK, vou chamar ele, para mim é um jogo brusco grave com ponto de contato, tá?”, disse o VAR.

Depois de rever o lance, Emerson avisou: "Recomendo uma revisão para possível cartão vermelho por jogo brusco grave... Ponto de contato pleno, travas da chuteira no meio da canela do adversário.”



Na sequência, o árbitro André Luiz Skettino muda sua avaliação e concorda com o VAR para dar o cartão vermelho a Wendell: “OK, tem intensidade. Para mim, jogo brusco grave.”



Outra reclamação sobre a arbitragem

Marcelo de Lima Henrique ainda apontou outro erro da arbitragem na partida, em relação ao cartão vermelho a Marçal por acertar o braço na cabeça de Calleri.



“Futebol é esporte de contato. As partes sensíveis têm que ser protegidas, mas se olharmos as imagens, vamos ver que o Marçal coloca o braço no ombro do Calleri. E o VAR tem a imagem. O Calleri faz um movimento até mais brusco em direção ao braço do Marçal. O braço resvala na cabeça dele, que faz todo aquele teatro. O VAR deveria ter recomendado revisão”, analisou.



A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro



Com o resultado, o Glorioso não conseguiu respirar e se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, ocupa a 14ª posição e soma 43 pontos – três a mais do que o Corinthians, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Alvinegro fechará a temporada contra o Santos no dia 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.