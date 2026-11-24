Montoro deu o passe para o gol de empate contra o São Paulo - Vitor Silva / Botafogo

Montoro deu o passe para o gol de empate contra o São PauloVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/11/2026 14:32

opção, inclusive, é um dos motivos de desgaste do técnico com a diretoria e foi explicada após o

Montoro é um dos principais jogadores do Botafogo na temporada de 2026, mas passou a frequentar o banco de reservas com Tite. Ae foi explicada após o empate em 1 a 1 com o São Paulo , no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

"Eu entendi que nas vezes que tivemos dois jogadores de criação, mas sem um "punch" maior, que era ele e Ziyech, a equipe ficava sem pressão. Trazia qualidade técnica", avaliou.



Montoro volta a jogar

A decisão tática, entretanto, não teve grande impacto nos resultados. Se o Botafogo venceu por 1 a 0 o Atlético-MG, também levou 4 a 0 do Corinthians, nos dois jogos que Montoro não saiu do banco de reservas.



Contra o São Paulo, o duelo estava complicado até o argentino de 19 anos entrar no segundo tempo. Ele mostrou que não faz sentido não jogar, ao melhorar a equipe e dar o passe para o gol de empate, de Tiquinho. O próprio Tite elogiou a entrada do jovem.



"Entrou e foi muito bem. Hoje (segunda-feira), a consideração em relação a ele ter entrado bem de forma competitiva está clara e nítida. Fica meu reconhecimento para ele", disse o técnico.



Apesar dos elogios, o retorno de Montoro para a equipe titular do Botafogo não é garantido, em função do esquema. Caso o argentino retorne, o marroquino Ziech, por sua vez é quem deve perder a vaga, já que Tite deu pistas de que não pretende mais utilizar os dois juntos na escalação inicial.



Os jogos decisivos do Botafogo

Ainda mais porque a próxima partida pode ser decisiva para a permanência do Glorioso na Primeira Divisão. Afinal, será o último jogo no Nilton Santos neste Brasileirão, contra o Bahia, que é sexto colocado e briga pela vaga na Libertadores de 2027.



Com a necessidade de vencer para se livrar do rebaixamento, Tite deve apostar mais uma vez em uma equipe que possa fazer pressão no adversário. Em caso de tropeço, por outro lado, a situação botafoguense pode ficar delicada.

Com 43 pontos, três a mais do que o Corinthians, primeiro da zona de rebaixamento e que tem um jogo a menos, o Botafogo não quer deixar a definição para a última rodada. Já que atuará fora de casa contra o Santos, na Vila Belmiro.