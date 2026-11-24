Tite em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo segue com planejamento de ter Tite em 2027
Técnico vem sendo pressionado com retrospecto ruim pelo Alvinegro; clube tem 7% de risco de ser rebaixado, de acordo com o 'Infobola'
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Jogador argentino volta a atuar após não sair do banco em duas partidas e ajuda Glorioso a buscar o empate com o São Paulo
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Único lance que a entidade compartilhou foi da expulsão de Wendell, jogador do São Paulo; Glorioso vê outro lance para vermelho
Juiz de Botafogo x São Paulo relata queixa de Marçal: ‘Você é cego?’
Lateral-esquerdo do Glorioso foi expulso nos acréscimos do segundo tempo no empate por 1 a 1 com o Tricolor Paulista, no Nilton Santos
Marcelo de Lima Henrique critica juiz de Botafogo x São Paulo
Assessor de arbitragem do Glorioso se pronunciou depois do empate por 1 a 1 com o Tricolor Paulista, segunda-feira (23), no Nilton Santos
Tite exalta mudança em empate do Botafogo: 'Segundo tempo foi nosso'
Marcelo de Lima Henrique, consultor de arbitragem do Glorioso, pediu a palavra para reprovar atuação de juiz no empate com o São Paulo
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