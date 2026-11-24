Tite em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tite em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/11/2026 18:20

Apesar o momento deliciado na temporada, a tendência é que o técnico Tite permaneça como técnico do Botafogo, não somente em 2026, mas também no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, esse continua sendo o planejamento do presidente João Paulo Magalhães Lins.

A contratação do ex-técnico da seleção brasileira sempre teve como base o longo prazo, por isso, Tite assinou contrato até o fim de 2028. Porém, a pressão vem crescendo com os resultados ruins e o futebol praticado pela equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o técnico dirigiu o Botafogo em nove partidas, com duas vitórias, dois empate e cinco derrotas. O aproveitamento de Tite no Alvinegro é de 29,6%. Depois do empate contra o São Paulo, o ex-técnico da seleção brasileira falou sobre pressão.

"Não tem que blindar, é exposição, é a atividade profissional. Se não tivesse exposição, receber críticas, vaias, eu não seria campeão do mundo. Ou tu achas que foram sempre louros? Acha que eu gosto? Claro que não. Claro que gostaríamos de estar em uma situação melhor. Mas tem que avaliar o contexto todo. Um trabalho a ser desenvolvido a médio e longo prazo", afirmou.

Planejamento para 2027

O Alvinegro tem alguns planejamentos para a próxima temporada como aumentar a capacidade do Nilton Santos e também montar um elenco mais forte para Tite, que tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. O planejamento passa pela manutenção de peças importantes do grupo como Montoro e Danilo.



O clube de General Severiano sabe que receberá muitas consultas por jogadores importantes como Montoro e Danilo, porém, o desejo do Botafogo é manter os dois jogadores para a próxima temporada. Eles são considerados símbolos de uma nova era no Alvinegro.



Para a próxima temporada, o Alvinegro tem um acordo com meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e as partes já chegaram a um acerto para que o o jovem atue no futebol brasileiro no ano que vem.

Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.