Recém-chegado, Gabriel Batista tem dado segurança a torcida - Vítor Silva/Botafogo

Recém-chegado, Gabriel Batista tem dado segurança a torcida Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2026 18:50 | Atualizado 24/11/2026 18:53

Botafogo não engrenou sob o comando de Tite e ainda corre risco de rebaixamento, mas a situação não é pior por causa de um nome. Gabriel Batista teve mais uma atuação segura e foi um dos destaques do empate com o São Paulo por 1 a 1 , na última segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão. O desempenho rendeu mais elogios internamente.

Gabriel Batista vive boa fase no Botafogo. No empate com o São Paulo, defendeu seis finalizações, sendo quatro dentro da área, e evitou 1.13 gols do time paulista, de acordo com os dados do "SofaScore". O goleiro, de 28 anos, vem de uma sequência de grandes atuações, como na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no último dia 4, quando fez quatro defesas e foi um dos destaques do jogo.

Apesar das boas atuações do goleiro, o Botafogo tem apresentado dificuldades defensivas. Em nove jogos sob o comando de Tite, o time sofreu 15 gols. Já na frente, o ataque é o segundo pior em média de quantidade de finalizações para marcar (faz um gol a cada 21.3 finalizações). Após o jogo, o técnico Tite comentou sobre os problemas defensivos.

"Quantos jogadores modificaram no transcurso? Estou olhando para a direção. Se pegar equipes que tem continuidade, também estabelece continuidade do plantel. Isso ajuda a entender as oscilações que a gente tem. É do técnico, dos atletas, do sistema, de manter as peças. O futebol às vezes a gente olha que é uma coisa simples de executar, bota o melhor, mas ele tem uma série de aspectos importantes", disse Tite.

Revelado pelo Flamengo em 2017, Gabriel Batista não teve espaço no profissional e atuou por empréstimo pelo Sampaio Corrêa, antes de se transferir para o Santa Clara, de Portugal, sem custos, em 2022. Ao todo, disputou 138 jogos e não foi vazado em 45 partidas pelo clube português, antes de chegar ao Botafogo. Já com a camisa alvinegra, soma 15 jogos.

Gabriel Batista foi contratado junto com Warleson, que largou na frente na disputa pela titularidade. Porém, o goleiro sofreu uma lesão contra o Cienciano, do Peru, no Nilton Santos, pela Sul-Americana, no fim de agosto. Batista aproveitou a brecha, fez boas atuações e, desde então, se consolidou no time titular e se tornou o dono da meta alvinegra.