Jeffinho está emprestado pelo Botafogo ao Liaoning Tieren, da China - Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho está emprestado pelo Botafogo ao Liaoning Tieren, da ChinaVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2026 14:03

Hoje no Liaoning Tieren, da China, Jeffinho relembrou o histórico elenco do Botafogo de 2024. Naquela temporada, o Glorioso conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao ‘Charla Podcast’, terça-feira (24), o atacante rasgou elogios ao antigo grupo.

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“Nós já íamos para os jogos do Campeonato Brasileiro sabendo que ganharíamos. Não sabíamos se seria de 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0, mas sabíamos que ganharíamos. O clima era muito leve, tanto nos treinos quanto no campo. Era uma família, acho que todos comentam isso. Por estarmos todos juntos sempre, andando, correndo, deu muito certo”, disse o jogador.



Jeffinho também avaliou quem era a peça mais importante do Glorioso à época: “O Luiz Henrique é um craque. Do quarteto de ataque (Thiago Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus), não tem o que falar. Mas acho que se não fosse o Gregore… Era o nosso cão de guarda, a engrenagem”. “Nós já íamos para os jogos do Campeonato Brasileiro sabendo que ganharíamos. Não sabíamos se seria de 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0, mas sabíamos que ganharíamos. O clima era muito leve, tanto nos treinos quanto no campo. Era uma família, acho que todos comentam isso. Por estarmos todos juntos sempre, andando, correndo, deu muito certo”, disse o jogador.Jeffinho também avaliou quem era a peça mais importante do Glorioso à época: “O Luiz Henrique é um craque. Do quarteto de ataque (Thiago Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus), não tem o que falar. Mas acho que se não fosse o Gregore… Era o nosso cão de guarda, a engrenagem”.

Passagem pelo Liaoning Tieren

Jeffinho está emprestado pelo Botafogo ao Liaoning Tieren até dezembro de 2026. A passagem do atacante pelo clube chinês tem sido boa, com 12 gols e uma assistência em 27 jogos, todos entre os titulares. Há expectativa de que retorne ao Glorioso na temporada que vem. O vínculo com o Alvinegro só termina no fim de 2028.



“Quando recebi a proposta, pensei: ‘Como vou sobreviver?’. Chegando lá, vi que era diferente. É um país fora do normal, tem tudo o que você quiser. Achei que não iria aguentar, mas é tudo muito fácil de fazer. Tinha um tradutor também, mas dá para desenrolar as coisas, apesar da língua complicada”, afirmou.

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E o que resta ao Botafogo em 2026?



Dois anos depois de fazer história, o Botafogo vive um drama e luta para espantar o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, ocupa a 14ª posição e soma 43 pontos – três a mais do que o Corinthians, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos.



O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Alvinegro fechará a temporada diante do Santos, quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro.