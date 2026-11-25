Jeffinho está emprestado pelo Botafogo ao Liaoning Tieren, da ChinaVítor Silva / Botafogo
“Nós já íamos para os jogos do Campeonato Brasileiro sabendo que ganharíamos. Não sabíamos se seria de 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0, mas sabíamos que ganharíamos. O clima era muito leve, tanto nos treinos quanto no campo. Era uma família, acho que todos comentam isso. Por estarmos todos juntos sempre, andando, correndo, deu muito certo”, disse o jogador.
Jeffinho também avaliou quem era a peça mais importante do Glorioso à época: “O Luiz Henrique é um craque. Do quarteto de ataque (Thiago Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus), não tem o que falar. Mas acho que se não fosse o Gregore… Era o nosso cão de guarda, a engrenagem”.
Passagem pelo Liaoning Tieren
“Quando recebi a proposta, pensei: ‘Como vou sobreviver?’. Chegando lá, vi que era diferente. É um país fora do normal, tem tudo o que você quiser. Achei que não iria aguentar, mas é tudo muito fácil de fazer. Tinha um tradutor também, mas dá para desenrolar as coisas, apesar da língua complicada”, afirmou.
E o que resta ao Botafogo em 2026?
O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Alvinegro fechará a temporada diante do Santos, quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro.
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