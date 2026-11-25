Artur em treino do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Artur em treino do São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 25/11/2026 12:29

O Botafogo continua endurecendo as condições para uma possível venda do atacante Artur para o São Paulo. O Alvinegro recusou a possibilidade de parcelar a opção de compra do atleta. O clube carioca tem recebido sondagens do futebol do Oriente Médio para negociá-lo. As informações são da "ESPN".

Artur chegou ao São Paulo no fim de março sem custo. O clube paulista paga cerca de 60% dos salários do atacante, enquanto o Botafogo fica encarregado pelo restante dos vencimentos de Artur. O atacante fez quatro gols e deu cinco assistências em 31 jogos no São Paulo e tem sido titular.

O Botafogo pagou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) ao Zenit, da Rússia, para contratar o atacante Artur em janeiro de 2025. O jogador foi trazido para ser a reposição de Luiz Henrique, que acabou sendo negociado com o clube russo.

Apesar da grande expectativa, Artur não conseguiu desenvolver no Botafogo o futebol esperado pelos torcedores. Ele alternou altos e baixos pelo clube carioca e depois de um ano e dois meses acabou sendo emprestado. O contrato do atacante vai até o fim de 2029. Pelo Alvinegro, Artur entrou em campo em 60 partidas, balançou as redes em dez oportunidades e deu cinco assistências pelo clube de General Severiano.

Artur foi revelado pelo Palmeiras, depois foi emprestado para o Novorizontino, Londrina e Bahia. A sua passagem de maior destaque foi pelo Bragantino nas temporadas de 2020 a 2022. O atacante acabou sendo comprado pelo Alvinegro no começo de 2023 por algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões na época). Posteriormente, o atleta foi negociado com o Zenit, da Rússia, em janeiro de 2024 por 15 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 80 milhões na época).

Planejamento para 2027

O Botafogo pagou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) ao Zenit, da Rússia, para contratar o atacante Artur em janeiro de 2025. O jogador foi trazido para ser a reposição de Luiz Henrique, que acabou sendo negociado com o clube russo.

O clube de General Severiano sabe que receberá muitas consultas por jogadores importantes como Montoro e Danilo, porém, o desejo do Botafogo é manter os dois jogadores para a próxima temporada. Eles são considerados símbolos de uma nova era no Alvinegro.

Para a próxima temporada, o Alvinegro tem um acordo com meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e as partes já chegaram a um acerto para que o o jovem atue no futebol brasileiro no ano que vem.

Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.