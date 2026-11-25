Marçal em ação pelo Botafogo diante do São Paulo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Marçal em ação pelo Botafogo diante do São Paulo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2026 14:55

Botafogo pode ter um desfalque importante para os últimos dois jogos do Brasileirão. O zagueiro Marçal foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser expulso no empate com o São Paulo por 1 a 1 , na última segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada da competição nacional. O jogador corre risco de pegar a pior pena e pode não vestir mais a camisa alvinegra.

Marçal foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 254-A, que fala em agressão com soco ou cotovelada e prevê suspensão de quatro a 12 jogos, além do 258, que é julga casos de desrespeito a arbitragem, com pena prevista de uma a seis partidas. A pena máxima somada nos dois artigos é de 16 jogos. O julgamento será nesta quinta-feira (26), a partir das 11h30 (de Brasília).

Em um jogo quente, Botafogo e São Paulo empataram por 1 a 1, na última segunda-feira, no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão. Após sair atrás no placar com gol de Pedro Lima aos 28 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu empatar aos 36 da etapa final, com Tiquinho Soares. Nos acréscimos, Marçal foi expulso após acertar o centroavante Calleri com uma cotovelada.

Na súmula, o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento relatou que Marçal, após a expulsão, atingiu Pablo Maia com uma "braçada no pescoço" e fez reclamações. O árbitro informou que o zagueiro foi em sua direção de forma "desrespeitosa e agressiva" e com o dedo em riste, proferindo as seguintes palavras: "Você é cego? Olha o que você tá fazendo com o jogo. Eu não fiz nada", contou.

Assessor de arbitragem do Botafogo, Marcelo de Lima Henrique fez duras críticas sobre a atuação do árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento . O ex-árbitro alegou que Osorio, do São Paulo, deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo, por falta cometida em Vitinho, além de não concordar com a decisão da expulsão de Marçal. Para ele, foi apenas uma disputa pelo alto com Calleri.

"Vimos um jogo truncado, com vantagens não aplicadas. Um jogo travado, em que as duas equipes queriam jogar bola. Há um dano ao futebol. Que a Comissão da CBF tenha mais zelo (...) Saímos do jogo muito preocupados. Desde que saiu a designação da arbitragem para essa partida, ficamos um pouco preocupados, analisando a complexidade da fase da competição", disse Marcelo de Lima Henrique.

A CBF divulgou os áudios do VAR da partida, mas não revelou a conversa do lance reclamado pelo Botafogo . A entidade liberou apenas a expulsão de Wendell, do São Paulo, nos acréscimos do jogo, por falta em Arthur Cabral. Na ocasião, o árbitro de campo sequer marcou falta no lance, mas o VAR interferiu. Já o lance de Osorio em Vitinho, não houve qualquer divulgação.

Com o resultado, o Botafogo não conseguiu respirar e nem se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, ocupa a 14ª posição e soma 43 pontos – três a mais do que o Corinthians, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos. O próximo compromisso do Glorioso será contra o Bahia, sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional.