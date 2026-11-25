O Botafogo se complicou na briga contra o rebaixamento após resultado desta quarta-feira (25). Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG e deu salto na tabela do Brasileirão. Com isso, o Glorioso ficou a apenas dois pontos do Z-4, o que garantiu dose ainda maior de emoção nas duas últimas rodadas.
Com a 36ª rodada completa, o Alvinegro está na 14ª posição, com 43 pontos. Logo abaixo, Corinthians, Grêmio e Mirassol estão com 41. O time do interior paulista está em 17º lugar, e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.
Botafogo se salvou de resultado pior
Apesar do resultado ruim, o Botafogo ainda tem motivos para comemorar, afinal, o Timão poderia ter promovido "tragédia" ainda maior. Aos 21 do segundo tempo, o atacante atleticano Thiago Borbas foi expulso. Apenas quatro minutos depois, Kaio César abriu o placar e encaminhou a vitória do Corinthians.
Este resultado, que faria o time paulista ultrapassar o Glorioso na tabela, persistiu até o 47 minutos da etapa final, quando o argentino Cuello marcou, igualou o placar para os donos da casa e anestesiou a preocupação dos botafoguenses.
Correndo para escapar do rebaixamento, o Botafogo terá um jogo em casa e outro fora até o fim do Brasileiro. No Nilton Santos, a equipe carioca enfrenta o 6º colocado Bahia, neste sábado (28), às 21h (de Brasília). Em seguida, encerra o campeonato visitando o Santos, na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro
Compromissos dos concorrentes
Vitória 37ª rodada – Vitória x Santos | Domingo (29), às 16:00 | Barradão 38ª rodada – Vasco x Vitória | Quarta-feira (2), às 21:30 | São Januário
Corinthians 37ª rodada – Corinthians x Grêmio | Domingo (29), às 18:30 | Neo Química Arena 38ª rodada – São Paulo x Corinthians | Quarta-feira (2), às 21:30 | Morumbi
Grêmio 37ª rodada – Corinthians x Grêmio | Domingo (29), às 18:30 | Neo Química Arena 38ª rodada – Grêmio x Mirassol | Quarta-feira (2), às 21:30 | Arena do Grêmio
Mirassol 37ª rodada – Mirassol x Athletico Paranaense | Domingo (29), às 18:30 | Maião 38ª rodada – Grêmio x Mirassol | Quarta-feira (2), às 21:30 | Arena do Grêmio
Internacional 37ª rodada – Internacional x Red Bull Bragantino | Domingo (29), às 18:30 | Beira-Rio 38ª rodada – Cruzeiro x Internacional | Quarta-feira (2), às 21:30 | Mineirão
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