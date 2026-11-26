Tite em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tite em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/11/2026 09:00 | Atualizado 26/11/2026 09:03

O Botafogo contratou Tite em setembro, com a esperança de crescer na temporada e brigar até mesmo por vaga na Libertadores. Mas passou longe disso. Dentro de campo, o Alvinegro tem demonstrado dificuldades. O sistema defensivo gera mais preocupação, já que o Glorioso é o terceiro time mais vazado do Brasileirão (58 gols sofridos). Apenas os rebaixados Chapecoense (74) e Remo (61) sofreram mais.



"Quantos jogadores modificaram no transcurso? Estou olhando para a direção. Se pegar equipes que tem continuidade, também estabelece continuidade do plantel. Isso ajuda a entender as oscilações que a gente tem. É do técnico, dos atletas, do sistema, de manter as peças. O futebol às vezes a gente olha que é uma coisa simples de executar, bota o melhor, mas ele tem uma série de aspectos importantes", disse Tite.

Em nove jogos sob o comando de Tite, o Botafogo sofreu 15 gols, com uma média superior a um gol sofrido por partida. Já na frente, o ataque também tem deixado a desejar e é o segundo pior em média de quantidade de finalizações para marcar. Assim, o time comandado pelo ex-treinador da Seleção faz um gol a cada 21.3 finalizações, de acordo com o "SofaScore".

Apesar do desempenho longe da expectativa, o Botafogo ainda conta com Tite para 2027. Mesmo com a pressão pela falta de resultados e o desempenho ruim do time, o ex-treinador da seleção brasileira foi contratado para um projeto a longo prazo e, por isso, ele assinou contrato até o fim de 2028. O aproveitamento do time sob o comando do treinador até o momento é de 29,6%.

O Botafogo tem duas "finais" pela frente e precisa de uma vitória para assegurar a permanência na Série A. Sem a dupla de zaga por suspensão, o técnico Tite terá que fazer mudanças na defesa para o jogo contra o Bahia, no próximo sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada. Por fim, encara o Santos, dia 2, às 21h30, na Vila Belmiro, pela última rodada.