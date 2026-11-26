Tite em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo se aproxima da zona, e Tite busca soluções para últimos jogos
Glorioso precisa de uma vitória para assegurar a permanência na Série A em 2027, mas tem encontrado dificuldades dentro de campo
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Empate do Corinthians deixa Botafogo à beira do Z-4 no Brasileirão
Glorioso ficou a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, a duas rodadas do fim do campeonato, após 1 a 1 entre Timão e Galo
Marçal é denunciado pelo STJD e pode não jogar mais pelo Botafogo
Expulso após agredir Calleri, do São Paulo, zagueiro foi enquadrado no artigo 254-A e 258, e pode ser suspenso por até 16 jogos
Jeffinho relembra união do Botafogo de 2024: ‘Era uma família’
Atacante rasgou elogios ao antigo elenco do Glorioso, que fez história ao conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro
Botafogo rejeita condições do São Paulo, e Artur tem sondagens de fora
Atacante, de 28 anos, está emprestado até dezembro; Alvinegro segue endurecendo tratativas com o clube paulista sobre possível compra
Jogo desta quarta-feira interessa ao Botafogo no Campeonato Brasileiro
Na luta para fugir da briga contra o rebaixamento, o Glorioso espera contar com uma vitória do Atlético-MG sobre o Corinthians
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