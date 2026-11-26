Kaio Pantaleão em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Kaio Pantaleão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/11/2026 15:20 | Atualizado 26/11/2026 16:36

Depois de mais de um ano, Kaio Pantaleão pode voltar a ser titular no Botafogo justamente contra o Bahia. O zagueiro não aparece na escalação desde a vitória do Glorioso por 2 a 1 sobre o Esquadrão de Aço, dia 1º de outubro de 2025, no Nilton Santos. Naquele confronto, sofreu grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo.

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Ele precisou passar por cirurgia e ficou fora de ação até meados deste mês. Recuperado, o defensor foi acionado no intervalo da derrota por 4 a 0 para o Corinthians, dia 18, na Neo Química Arena.



Agora, vive expectativa para retornar aos titulares. Isso porque Ferraresi e Marçal estão suspensos. No empate por 1 a 1 com o São Paulo, segunda-feira (23), no Nilton Santos, o venezuelano levou o terceiro cartão amarelo e o brasileiro foi expulso. Dessa forma, não estarão à disposição. Ele precisou passar por cirurgia e ficou fora de ação até meados deste mês. Recuperado, o defensor foi acionado no intervalo da derrota por 4 a 0 para o Corinthians, dia 18, na Neo Química Arena.Agora, vive expectativa para retornar aos titulares. Isso porque Ferraresi e Marçal estão suspensos. No empate por 1 a 1 com o São Paulo, segunda-feira (23), no Nilton Santos, o venezuelano levou o terceiro cartão amarelo e o brasileiro foi expulso. Dessa forma, não estarão à disposição.

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A tendência é que Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Justino formem a linha de defesa do Botafogo diante do Bahia, uma vez que Tite tem optado por um esquema com três zagueiros nos últimos jogos. A tendência é que Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Justino formem a linha de defesa do Botafogo diante do Bahia, uma vez que Tite tem optado por um esquema com três zagueiros nos últimos jogos.

Defesa do Botafogo é grande problema para Tite

A defesa tem sido uma das maiores dores de cabeça de Tite no Botafogo. Desde que assumiu o comando do elenco, em setembro, o Glorioso só não foi vazado em dois jogos – Chapecoense e Atlético-MG. De resto, levou gols em todas as outras partidas.

A trajetória de Kaio Pantaleão no Botafogo

Kaio Pantaleão chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Krasnodar, da Rússia. O zagueiro rapidamente se adaptou, ganhou espaço na escalação e caiu nas graças da torcida. Antes de se lesionar, disputou 15 jogos, sendo 14 entre os titulares.

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O que resta ao Botafogo em 2026



O Botafogo vive um drama e luta para espantar o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, ocupa a 14ª posição e soma 43 pontos – dois a mais do que o Mirassol, que abre a zona da degola.



O duelo com o Bahia será no sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, o Glorioso fechará a temporada diante do Santos, quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro.