Tite só venceu duas partidas pelo Botafogo, mas dois empates podem ser suficientes no fim do Brasileirão - Vítor Silva / Botafogo

Tite só venceu duas partidas pelo Botafogo, mas dois empates podem ser suficientes no fim do BrasileirãoVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/11/2026 16:43



O Botafogo ainda está em situação delicada no Brasileirão, mas contou com o tropeço do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG para ajudá-lo. O resultado na quarta-feira impediu que um adversário direto ultrapassasse o Glorioso, que agora precisa de dois empates nos dois últimos jogos para se garantir sem depender dos outros.

O fato de não necessitar mais vencer deve-se a dois confrontos diretos contra o rebaixamento nas rodadas que restam. No domingo (29), Corinthians e Grêmio se enfrentam em São Paulo, enquanto na quarta (2) o clube gaúcho recebe o Mirassol.



Com esses duelos, ao menos uma desses equipes não consegue chegar a 45 pontos. E como o Botafogo tem 43, precisa de mais dois contra Bahia, no Nilton Santos, no sábado (28), e contra o Santos, na Vila Belmiro, na quarta, para se livrar do Z-4.



O que o Botafogo precisa no Brasileirão

- Se vencer o Bahia: chega à última rodada já livre do rebaixamento.



- Agora, se o Glorioso empatar em casa: terá de pontuar contra o Santos para não depender de outros resultados.

- Se o Botafogo perder para o Bahia: ao menos não corre o risco de entrar no Z-4 antes, mas pode cair para o 16º. Além disso, um empate na Vila Belmiro pode não será suficiente a depender dos resultados da 37ª rodada.

Em caso de derrota no Nilton Santos, o Glorioso precisará que Mirassol, Grêmio e Internacional não vençam no fim de semana. Desta maneira garantirá que ao menos dois desses clubes continuem atrás na última rodada (e tem a chance de também do Corinthians, caso empate com o Tricolor gaúcho).

Por outro lado, se ao menos um desses três clubes vencer na próxima partida, o time de Tite terá que conquistar três pontos fora de casa para não depender de tropeços dos adversários. Afinal, mesmo que empate com o Santos e chegue a 44, poderá ser ultrapassado por dois adversários no saldo de gols e cair para 17º, no Z-4.

Próximos jogos de quem luta contra o rebaixamento



- Botafogo (14º colocado, com 43 pontos): Bahia (casa) e Santos (fora)



- Corinthians (15º, com 41): Grêmio (c) e Remo (f)



- Grêmio (16º, com 41): Corinthians (c) e Mirassol (c)



- Mirassol (17º, com 41): Athletico-PR (c) e Grêmio (f)



- Internacional (18º, com 38): Red Bull Bragantino (c) e Cruzeiro (f)