Marçal (de frente) em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Marçal (de frente) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/11/2026 18:00 | Atualizado 26/11/2026 21:35



A 7ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) optou por punir o defensor do Botafogo , Marçal, aumentando sua pena anterior, que era de um jogo pelo cartão vermelho, para duas partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro. Assim, o Alvinegro não poderá mais contar o veterano nesta temporada.

Marçal foi denunciado por três artigos diferentes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por causa de sua conduta ao longo da partida contra o São Paulo, que aconteceu no Nilton Santos, válida pela 36ª rodada do Brasileirão, na última segunda-feira (23).



As acusações foram o artigo 254, que diz respeito à jogada violenta, no lance em que foi expulso pelo árbitro da partida por acertar o atacante do Tricolor Paulista, Calleri, rendendo um jogo de suspensão. Também levou mais uma partida de suspensão ao ser enquadrado no artigo 250, pela discussão acalorada que teve com Pablo Maia. Por fim, foi enquadrado no inciso segundo do artigo 258, por conta das ofensas feitas ao juiz, mas isso acarretou apenas em uma advertência.

Quem assume a vaga?



No total, Marçal vai ficar suspenso por duas partidas, ou seja, só volta a vestir a camisa alvinegra em 2027. Diante disso, Kaio Pantaleão , Arthur Chaves e Lucas Monzón, que estavam de fora por conta de lesões, voltam a ser opções para a escalação do treinador Tite.

A tendência é de que o treinador siga utilizando sua linha defensiva composta por três zagueiros para a próxima partida contra o Bahia, que acontece no sábado (28), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela penúltima rodada do Brasileirão. A expectativa é que os escolhidos sejam: Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Justino.

Situação atual do Botafogo

Hoje, o Botafogo se encontra no 14º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O cenário, que aparentemente era tranquilo, começou a se agravar, aumentando de forma considerável o risco de rebaixamento, que antes era mínimo.

Na 28ª rodada, Tite foi contratado para ocupar o lugar de Rodrigo Bellão, que comandava o time de forma interina, com o objetivo de se classificar para uma fase preliminar da Libertadores e garantir com antecedência o fim da possibilidade de queda.

Porém, a fase ruim acabou se arrastando mesmo com a mudança no comando. Em nove partidas, o Alvinegro conquistou apenas duas vitórias, com um empate e cinco derrotas. Esse histórico fez uma vantagem de sete pontos para o Z-4 cair para apenas dois. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), expostos no site "Probabilidades no Futebol", o risco atual de rebaixamento está em 4,1%.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato